Wilders deelt sneer uit aan Rutte: ‘Al die doodsbedreigingen aan mijn adres interesseren hem niet, het is de PVV maar’

PVV-leider Geert Wilders hekelt het feit dat demissionair premier Mark Rutte ‘in alle toonaarden zwijgt’ als het gaat om de doodsbedreigingen die de PVV-voorman dagelijks ontvangt. Volgens Wilders kan het de VVD-leider weinig schelen want “het is maar de PVV”.

De PVV-politicus wordt inmiddels al bijna zeventien jaar beveiligd, vanwege de grote dreiging kan hij niet meer vrij en veilig door het leven. Het blijft absurd dat dit nodig is in Nederland. Gisteren gaf Wilders een inkijkje in de doodsbedreigingen die hij dagelijks ontvangt. De PVV’er vindt het vooral heel kwalijk dat Rutte er zo weinig mee doet. Ondanks dat de kwestie al lang speelt hoor je premier er nagenoeg niet over. En dat is natuurlijk een grove schande, als premier moet je je natuurlijk hard maken voor een bedreigde politicus.

Ik stop nu voor vandaag met het plaatsen van doodsbedreigingen. Het houdt niet op en het gaat maar door. Opvallend wel dat @MinPres Rutte cum suis zwijgt in alle toonaarden. Het interesseert hem blijkbaar niks. Hij zal wel belangrijkere dingen te doen hebben. Het is de PVV maar. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 12, 2021

Wilders kan wel rekenen op de steun van FVD-leider Thierry Baudet, die van mening is dat het een “grof schandaal is dat zoveel onveiligheid en zoveel onvrijheid blijven voortbestaan in ons land.”. Daarbovenop komt ook nog eens kijken dat Wilder jarenlang vervolgd is voor het uiten van zijn mening. Vanuit verschillende hoeken wordt de PVV-leider gedwarsboomd in zijn doen en laten.

van maakten om die dreiging te stoppen. Sterker: dat je zelfs wordt VERVOLGD Om het uiten van je visie. Op veel punten zijn we het ook politiek eens, op andere wat minder, maar als het hierom gaat staat #FVD altijd volledig achter je en doen we wat we kunnen om je te helpen! 2/2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 12, 2021

Ondertussen blijft het akelig stil in de elite kringen van Den Haag. Liever loopt men Wilders dagelijks in het verdomhoekje te plaatsen vanwege de ‘toon’, of zijn ‘ontoelaatbare’ uitspraken – vrijheid van meningsuiting lijkt vandaag de dag nog maar eenrichtingsverkeer te zijn geworden.

Toch is Wilders niet van plan om zich van deze kritiek veel aan te trekken. En groot gelijk heeft hij, zolang een politicus niet vrij zijn mening kan uiten – wat volgens de Grondwet natuurlijk gewoon mag – zonder te worden overladen met bedreigingen in dit land hebben de Kaags en Ruttes van de bestuurlijke kaste nog veel werk te verrichten. Het is namelijk te belachelijk voor woorden dat we nu bijna twee decennia verder zijn en de situatie haast onveranderd is.