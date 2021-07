Provincie Gelderland gaat belachelijke stikstofuitspraak niet handhaven: “Wij gaan niet handhaven”

Sinds de PAS-regeling de prullenbak is ingegaan moeten boeren speciale vergunningen aanvragen, maar de provincie Gelderland heeft helemaal geen zin om deze nieuwe stikstofafspraken te handhaven. Volgens de provincie zitten veel boeren al in het proces van legalisatie en gaan zij daarom de boeren niet nodeloos lastigvallen met controles.

Doordat de PAS-regeling tot het verleden hoort moeten (boeren) bedrijven speciale vergunningen aanvragen om uitbreidingen bij hun bedrijf of erf te realiseren. De organisatie Mobilisation for Environment, die ook aan de wieg stond van het omverwerpen van de PAS-regeling, heeft de provincie verzocht om de nieuwe regels te handhaven. De provincie negeert echter dit verzoek.

Omroep Gelderland meldt dat Gedeputeerde Peter Drenth heeft laten weten hier weinig trek in te hebben. Veel boeren zitten in een overgangsfase en hebben vrij snel al het papierwerk op orde. De provincie voelt zich niet genoodzaakt om deze mensen extra lastig te vallen: “Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven.”

De LTO, een landbouworganisatie, is woedend op het handhavingsverzoek, en met terechte redenen. De boeren zijn buiten hun macht om de vergunningen kwijtgeraakt. Er is gewoon een overgangstraject en niemand zit te wachten op een nutteloze handhavingsheksenjacht: “Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen.”

Het is goed om te zien dat op regionaal bestuurlijk niveau er nog lieden zijn die niet compleet buigen voor de druk van klimaatclubjes. De boeren zijn al de dupe van heftige en plotselinge veranderingen in de regelgeving, gun ze op z’n minst een beetje ademruimte om alles voor te bereiden op die veranderingen. Terecht dan ook dat de provincie stelt dat het handhaven best even kan wachten, want het gaat om bedrijven die gewoon keurig bezig zijn met zich aan te passen, maar daar nog nét niet zijn.