PVV-leider Wilders gelooft niks van strijd kabinet tegen georganiseerde misdaad: “Maffia is de baas en Rutte een incompetente zwakkeling.”

Demissionair premier Mark Rutte heeft zojuist gezegd dat de strijd tegen georganiseerde misdaad er een is van de lange adem, maar Wilders gelooft hier helemaal niks van. Er is onder Rutte én Grapperhaus helemaal niks gebeurd, aldus de PVV-voorman. De georganiseerde misdaad heeft alleen maar méér voet aan de grond kunnen krijgen. Volgens Wilders is het overduidelijk dat Rutte een “incompetente zwakkeling” is.

Het is nogal een flink verwijt van de PVV-leider jegens de demissionair premier, maar geef Wilders maar eens ongelijk. Oók de politievakbond in Nederland deelt de mening dat de ellende in ons land alleen maar is toegenomen, dat de narco-ellende is toegenomen en de mocro-maffia steeds invloedrijker is geworden.

De kritiek van Wilders richt zich vooral op het feit dat er sinds 2019, toen advocaat Derk Wiersum werd vermoord, niks is gebeurd. Rutte kan nu wel het land toespreken met de boodschap dat de strijd lang gaat duren maar dat Nederland zal gaan winnen, in werkelijkheid is er de afgelopen jaren niks gebeurd en is de situatie alleen maar verslechterd.

Wat hebben Rutte en Grapperhaus nou eigenlijk gedaan sinds de vreselijke moord op advocaat Derk Wiersum in 2019? Er is nu méér narco-ellende, méér mocro-maffia, méér geweld en veel te weinig geïnvesteerd in de politie. De maffia is de baas en Rutte een incompetente zwakkeling. https://t.co/u9mZJyPWr2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 7, 2021

Volgens de premier zijn er na de moord op Wiersum allerlei extra initiatieven genomen én ook zal dit thema bij de formatie weer worden besproken. Maar zoals PVV-politica Helder al eerder zei is het een schande dat tot op heden veiligheid nog géén thema was. Al jaren is men aan het bezuinigen op veiligheid, voorheen gaf men nog 1,8 procent van het nationaal inkomen uit aan veiligheid, nu is dat nog maar 1,3 procent. Rutte kan wel roepen dat ze de strijd tegen georganiseerde misdaad zijn aangegaan en dat de strijd er een is van een lange adem, maar kunnen we de strijd überhaupt wel voeren als we steeds minder geld besteden aan veiligheid? Volgens Wilders en zijn partij niet, dat laten de laatste twee jaren wel zien. Het kabinet uit stoere taal, maar er is nul positief resultaat geboekt. Er is alleen maar méér ellende gekomen vanuit de onderwereld.