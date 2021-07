Racistische BIJ1-lijstduwer gooit olie op het vuur: ‘Ingeschakelde advocaten komen van wit bureau’

Het rommelt en het knettert bij de politieke partij BIJ1, nu de nummer twee op de lijst Quinsy Gario uit de partij is gezet. Dat feit alleen al was reden genoeg voor partijleden om ‘racisme’ te roepen, maar hun lijstduwer gaat nóg een stap verder. Het door het bestuur ingeschakelde advocatenbureau, die de kwestie moet onderzoeken, wordt door Anousha Nzume weggezet als ‘wit bureau’.

De vermeende schoonheden en wenselijkheden van tolerantie, diversiteit, ‘woke’, Black Lives Matter en al die andere zogenaamd progressieve ideologische stromingen, kunnen allemaal het raam uit. De partij die dit allemaal probeert te propageren vreet zichzelf op waar we bij staan.

Waarom weet niemand precies. Quinsy Gario heeft volgens het partijbestuur voor een ‘onveilige situatie‘ gezorgd voor anderen, meer informatie is er niet. En wat doet de BIJ1 achterban? Racisme roepen, want daar zijn ze voor getraind. Alleen jammer dat het niet werkt en nergens toe leidt.

Het BIJ1-bestuur heeft de gemoederen proberen te bedaren door een advocatenkantoor in te schakelen om de kwestie te onderzoeken. Maar helaas! Er is al racisme geroepen, dus de hele partij staat nu op scherp. Zo ook de lijstduwer, die zonder blikken of blozen het advocatenkantoor wegzet als ‘wit bureau’.

Ze heeft geen idee of dit ook daadwerkelijk het geval is, laat staan of het überhaupt uit hoort te maken. Gewoon roepen dat iets ‘wit’ is en dan hopen dat er iets mee gebeurt. Dat kantoor werkt volgens de lijstduwer “in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn”. Heel eng natuurlijk in een land als Nederland!

Het partijbestuur heeft aangegeven dat er morgen tijdens een algemene ledenvergadering opheldering zal komen over de hele situatie, meldt De Telegraaf. Hopelijk is de vergadering ergens te volgen, want dan is nu een goed moment om popcorn in te slaan. Want als er zó weinig nodig is om te ontploffen, dan wordt het morgen al helemáál een feest.