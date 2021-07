Recordaantal migranten per bootjes onderweg naar Engeland, regering Johnson wil hardere aanpak

Honderden immigranten meren dagelijks aan in Groot-Brittannië en het aantal neemt nog bijna dagelijks toe. De Britse regering van Boris Johnson is het helemaal zat en wil een hardere aanpak in werking stellen om de oncontroleerbare toestroom van mensen uit landen als Iran, Eritrea en Soedan een halt toe te roepen.

Om het vasteland van Groot-Brittannië te bereiken moeten de illegale oversteekbootjes heel wat kilometers afleggen. Vanuit het Franse Calais naar het Britse Dover gaat het om een oversteek van zo´n 33 kilometer.

De toename van het aantal bootjes zou mede de oorzaak zijn van de strengere controles op smokkelvrachtwagens richting Groot-Brittannië, maar het aantal migranten (veelal uit veilige landen) neemt de afgelopen tijd ook toe. Vaak gaat het hier om economische vluchtelingen die in Engeland of elders in Groot-Brittannië een beter leven willen opbouwen.

De regering van Boris Johnson is inmiddels helemaal klaar met de situatie die steeds lastiger valt te beheersen voor de Britten. Om de situatie te proberen te beheersen hebben de Britten 60 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Fransen, zodat de Franse kustwacht vaker kan patrouilleren.

Ook hoopt de regering van Johnson dat de strengere asielwetgeving van Priti Patel, de minister van Binnenlandse Zaken, effect zal hebben op de toestroom van de migranten. Patel kon deze wet naar eigen wensen modelleren, omdat Engeland niet langer is gebonden aan de Europese wetgeving.