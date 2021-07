Ruim 11.000 nieuwe besmettingen, een R-getal van 2,91 en Hugo de Jonge deelt zelftesten uit op Schiphol

Volgens het RIVM zijn er vandaag ruim 11.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en is het reproductiegetal op 2,91 komen te staan. Op hetzelfde moment staat demissionair zorgminister Hugo de Jonge zelftests uit te delen aan reizigers die ons land binnenkomen.

Terwijl heel het land in rap tempo op een nieuwe coronagolf afstevent, die mede door de gigantische blunder van het kabinet tot stand is gekomen, kiest demissionair minister De Jonge ervoor om even een leuk pr-momentje mee te pakken op Schiphol. Daar staat hij, samen met de GGD, gratis zelftesten uit de delen om ‘mee te helpen dat virus onder controle te houden’. Het is toch werkelijk om cynisch van te worden.

In deze video van het AD pleit hij voor de #StayNegative-campagne van GGD Kennemerland en wil hij dat iedereen, voorafgaand aan vrijwel elke vorm van contact, eerst een zelftest afneemt. En het idiote aan deze hele campagne is dat het voor de meeste reizigers uit oranje landen (of hoger risico) al verplicht was om dit te doen. De mensen die hij nu dus nog probeert te bereiken komen uit een landen die door onze eigen overheid als geel of lager zijn aangemerkt.

De campagne is dus al van zichzelf volstrekt zinloos en komt ook nog eens op het meest ongunstige moment. Nederland kleurt namelijk, met het huidige tempo, binnen de kortste keren diep donkerrood. De Jonge zou er dus wat dat betreft goed aan doen om eens na te gaan denken over eventuele vervolgstappen voor het coronabeleid, in plaats van een beetje lollig lopen te doen voor de camera’s op Schiphol.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar ja, we hebben het hier over demissionair faalminister Hugo de Jonge. Daar kun je inmiddels ook niet veel meer van verwachten dan een opeenstapeling van fouten, wijzen naar anderen en in de tussentijd iedereens tijd verdoen met pr-momentjes. Het enige vreemde aan dit nieuws is het feit dat al die communicatiewetenschappers en pr-consultants hem weer niet tegen hebben kunnen houden.