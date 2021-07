Rutte en De Jonge richten zich tot mensen die door hun faalbeleid besmet zijn geraakt: blijf thuis na feest

Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge doen een “dringend verzoek” aan iedereen die vorige week geen anderhalve meter afstand heeft kunnen houden om thuis te blijven en zich te laten testen. Het verzoek geldt met name voor na “een feestje, evenement of bij het uitgaan”.

Het is werkelijk stuitend om te zien hoe de beide heren met de situatie omgaan. Een week nadat de besmettingscijfers zijn geëxplodeerd komen ze opdraven met een “dringend verzoek” om thuis te blijven. Wat een zinloze exercitie is dat zeg!

“In het licht van de snelle stijging van het aantal besmettingen en de impact van de deltavariant, deden zij de dringende oproep dat iedereen die de afgelopen week (inclusief weekend) bij veel mensen in de buurt is geweest: thuis blijft; zo min mogelijk mensen ontmoet; en zich laat testen. Dat geldt met name voor situaties waar de anderhalve meter is losgelaten, zoals op een feestje, evenement of bij het uitgaan. Het testen kan bij de GGD, ook als je geen klachten hebt of al gevaccineerd bent. Mocht je twijfelen of dit voor jou geldt, dan geldt dit ook voor jou.”

Al bijna anderhalf jaar lang worden we doodgegooid met coronamaatregelen en vooral de basisregels, maar kennelijk vonden ze het in dít geval nodig om nog maar eens te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat je vrolijk anderen gaat lopen besmetten.

Het enige lichtpuntje is wel dat het reces voor het kabinet niet doorgaat als het over de coronapandemie gaat. En in dit geval hebben ze de noodzaak daarvoor compleet aan zichzelf te danken. De betrokken ministers zullen in ieder geval nog steeds twee keer per week blijven overleggen en na afloop een korte toelichting aan de media geven. En ergens lijkt het erop dat ze zich in die periode nog wel een aantal keren zullen moeten gaan verontschuldigen.