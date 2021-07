Schokkend maar niet heus: Verdachte De Vries-schutter Delano Geerman ‘is neef van kopstuk moordbende Taghi’

Je verwacht het niet! Of wel, natuurlijk. Want wat blijkt? De verdachte van de moordpoging op misdaadjournalist/mediapersoonlijkheid/voetbalmanager/raadsman Peter R. de Vries, Delano Geerman, blijkt de volle neef te zijn van Jaouad ‘Joey’ W. Jaouad is, niet schrikken, een kopstuk in een moordbende van Ridouan Taghi, de man van wie we allemaal denken dat hij het bevel heeft gegeven voor de liquidatie van De Vries.

De Telegraaf heeft contact gehad met mensen “uit de directe omgeving” van Delano Geerman, die ook wel bekend staat als de gefaalde loser-rapper Demper. Die hebben gezegd dat Jaouad en Geerman neven zijn. Gewapend met deze informatie is De Telegraaf vervolgens naar opsporingsmedewerkers gegaan… en die bevestigen de familiaire band. Logischerwijze wordt hier door de politie dan ook naar gekeken.

De vermoedelijke aanslagpleger op De Vries, de Antilliaan Delano Geerman, is een volle neef van de hoofdverdachte Janoud W van de moordbende die gelieerd wordt aan Taghi. https://t.co/V4fEYwkQZe #devries #peterdevries pic.twitter.com/KEeExUkBnE — Jan-Willem Bakker 💎 (@JanWBakkerNL) July 8, 2021

Jaoud is alles behalve een lieverdje. Hij stond centraal in een eerder onderzoek naar 26Koper, een moordebende van Taghi. In 2015 werd Jaouad W. opgepakt toen er een enorm wapenarsenaal werd gevonden in Nieuwegein, en omdat hij en zijn kornuiten liquidaties aan het voorbereiden waren. W. was de leider van de groep – of werd zo gezien door de politie omdat Taghi toen nog niet in beeld was wat betreft deze groepering. In hoger beroep werd W. veroordeeld tot 13 jaar cel.

Het hof citeert ook uit afgeluisterde gesprekken van diverse verdachten, die op z'n zachtst gezegd verdacht zijn. Jaouad 'Joey' W. tegen Zakaria S.: ,,Hij moet er wel aan." #26Koper — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 11, 2019

Die andere gedetineerde die de stick met het strafdossier kreeg, was Jaouad 'Joey' W. Een hoofdrolspeler in een onderzoek naar een 'liquidatieclub', 26Koper. Kopstuk Taghi zou ook hieraan leiding hebben gegeven. 26Koper: https://t.co/hM4NiIX7VL — Mick van Wely (@mickvanwely) July 11, 2019

Forse straffen voor wapenleveranciers liquidatiebende. Zakaria S., Jaouad ‘Joey’ W., Levi B., Ayyoub Y. en Werner E. beschikten over honderd vuurwapens, snelle gestolen auto’s, peilbakens, scherfgranaten en pantserdoorborende munitie. https://t.co/aTpm7G8xJg via @telegraaf — Gele Do (@Do666999) March 11, 2019

Maar dat is niet alles. Oh nee. Er wordt door politie ook gekeken naar de betrokkenheid van W. bij andere, onopgeloste moorden, hoewel hij daar nog niet officieel van verdacht wordt – wat een juridische term is, en waaraan een persoon ook réchten kan ontlenen.

Er is dus een heel duidelijke band tussen 26koper en Geerman. Maar wacht, er is meer. Want de Poolse verdachte Kamil Egiert woont in Maurik… een plaatsje die ook een grote rol speelde in 26Koper. De moordgroep zette daar namelijk wagens neer die later voor moorden gebruikt konden worden. “De geprepareerde wagens stonden in garageboxen,” aldus De Telegraaf.

Zo toevallig allemaal. Je zou bijna denken dat het één wel wat met het ander te maken móét hebben!