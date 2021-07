Wat nou gangsters? Huurdmoordenaars als Delano Geerman zijn steeds vaker achterlijke en kansloze losers pur sang

Hoewel we nog niet weten waarom Delano Geerman en de Pool Kamil Egiert Peter R. de Vries hebben neergeschoten – of beter gezegd, wie hen die opdracht heeft gegeven – weten we één ding wel zeker: ze passen heel goed in het plaatje van de moderne MocroMaffia-huurmoordenaar. De ‘heren’ zijn namelijk kansloze losers eersteklas. Minderwaardige, oerdomme zieltjes die hun veters nog maar nauwelijks kunnen strikken.

Het is bekend wie er door de politie zijn opgepakt: Kamil Egiert uit Polen, hoewel al een tijd woonachtig in Nederland, en de totale faalrapper Delano “Demper” Geerman. Geerman is waarschijnlijk de schutter geweest, terwijl Egiert de ontzettend gecompliceerde taak had om… de auto te besturen. Ongetwijfeld met behulp van Google Maps.

Egiert is een totale mislukking van een man. Hij kan niets. Hij doet niets. Een beetje boksen en als een gehandicapte achter een bal aanlopen op een veldje ergens in the middle of nowhere.

En ja, dan heb je dus, zoals geïdentificeerd door GeenStijl, Delano Geerman. Ook al vaker in contact geweest met de politie en een totaal gefaalde “carriere” als “rapper.”

Dit zijn dus de twee totale losers die door wat vrijwel zeker de MocroMaffia is zijn gebruikt om De Vries te liquideren.

Tot 2012 zag je zoiets eigenlijk zelden; dat dit soort achterlijke mongolen gebruikt werden voor dit soort misdaden. Maar sindsdien is dat anders, aldus De Telegraaf in een buitengewoon interessant artikel over dit soort wannabe gangsters die totaal uitgebuit en gebruikt worden, maar dat zelf niet eens door hebben.

“Dat gold bijvoorbeeld voor Shurandy S., de 43-jarige man die in maart 2018 de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot,” aldus de krant. “Shurandy S. bekende de moord, maar weigerde de naam van zijn opdrachtgever te noemen. ‘Ik zag geen uitweg, ik wist met wie en wat ik te maken had’. Al in 2018 sprak toenmalig korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg zijn zorgen uit over de verandering in het daderprofiel bij moordaanslagen. Het gaat over steeds jongere, slecht opgeleide huurmoordenaars met nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt en een zwak ontwikkeld geweten.”

Dit soort achterlijk tuig wordt gerecruteerd in de stad in plaats van in het buitenland. Wel zo gemakkelijk, want goedkoper. Voor een paar duizend euro zijn dit soort randdebielen bereid om mensen naar het hiernamaals te jagen of, zoals ze dat zelf noemen, “te laten slapen.” Ook dat is natuurlijk tekenend voor dit soort types. Vooral niet hardop zeggen wat je écht doet.

“Dat doen ze steeds vaker met volautomatische geweren die ze nauwelijks kunnen hanteren, met groot gevaar voor omstanders tot gevolg,” aldus de krant voor Wakker Nederland.

“Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC constateerde in het rapport Liquidaties in Nederland dat het jaar 2012 een omslagpunt was. De drempel om een liquidatie te plegen ligt sindsdien lager, er zijn meer mensen bereid een moordopdracht uit te voeren en de schutters zijn vaker onervaren,” stelt de krant ook. “Durf en lef” zijn sleutelwoorden, niet “verstand en slimheid.” Sterker nog, dat soort dingen zijn alleen maar een sta-in-de-weg. Huurmoordenaars van nu moeten zo dom mogelijk zijn.

En dan te bedenken dat deze halvegaren denken dat ze door zo’n walgelijk misdrijf te plegen respect en aanzien krijgen in “the scene.” Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze in staat zijn om ’s morgens hun veters te strikken.