Thierry Baudet (FVD) en Caroline van der Plas (BBB) in de clinch met elkaar op Twitter: ‘Controlled opposition’

Op Twitter zijn Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas met elkaar in debat gegaan over waar beide partijen nou eigenlijk voor staan. Van der Plas begon de Twitterstrijd door een kritische video nodeloos te retweeten van een ‘boerenleider’ die boos was op de FVD-leider. Die was gisteren at onorthodox geweest en had sprekers van partijen als CDA en VVD volgens hem niet met genoeg respect behandeld.

Toen hij gevraagd werd of hij vindt dat FVD meer doet voor boeren dan BBB antwoordde Baudet. “BBB is wat we noemen ‘mainstream rechts’ ofwel controlled opposition. De partij accepteert – net de Judas Alliantie en Groep-Viagra – de EU, het EVRM, de energietransitie, stikstof-als-probleem, de ‘coronacrisis,” voortgaande immigratie, etc., maar wil een beetje bijschaven.”

BBB is wat we noemen “mainstream rechts” ofwel controlled opposition. De partij accepteert – net als de #JudasAlliantie en groep-Viagra – de EU, het EVRM, de energietransitie, stikstof-als-probleem, de “coronacrisis”, voortgaande immigratie etc. maar wil een beetje “bijschaven”. https://t.co/gGMy1PsyOw — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 8, 2021

Van der Plas reageerde daar op haar beurt op door te stellen dat BBB tegen de stikstofwet is, en dat ze willen dat de EU teruggebracht wordt naar het kleinere front dat het ooit was.

Wij willen stikstofwet van tafel. Wij willen EU terugbrengen naar wat het ooit was: samenwerking op gebied van economie, transport en handel, wij willen kernenergie, hebben tegen coronamaatregelen gestemd, tegen testwet, tegen quarantaineplicht, tegen verlengen spoedwet. Dus 🤷🏻‍♀️ https://t.co/h1SEdoVhjv — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 8, 2021

De kritiek van Baudet kwam nadat Van der Plas FVD meerdere keren bekritiseerd had, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten.

Op Twitter zijn er veel gebruikers die beide leiders oproepen de strijd tegen elkaar te staken, en in plaats daarvan samen op te trekken tegen “het partijkartel.”