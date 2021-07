Toerisme Nederland stort helemaal in: nog minder toeristen deze zomer dan vorig jaar

Deze zomer zal nog desastreuzer zijn dan vorig jaar voor de toeristensector, dat voorspelt het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). In de zomer van 2019 kwamen er zo’n 20 miljoen buitenlandse toeristen naar ons land, vorig jaar was dat iets meer dan 7 miljoen en dit jaar vreest men voor een schamele 6,5 miljoen vakantiegangers. De coronacrisis is bij lange na nog niet over voor de Nederlandse toerismesector.

Doordat ons kikkerlandje donkerrood kleurt op alle Europese coronakaarten blijven toeristen massaal weg. Volgens NBTC kan Nederland rekenen op ongeveer een derde van het aantal toeristen dat ons land in 2019 bezocht. De toerismesector mag blij zijn als er een kwart van de pre-coronacrisis omzet wordt gedraaid deze zomer, wat natuurlijk opnieuw een financiële klap in het gezicht is van de sector – een sector die veelal al noodlijdend is na het desastreuze jaar 2020.

Hierdoor belooft 2021 volgens NBTC nog rampzaliger te worden dan 2020, want vorig jaar kon de sector ten minste één kwartaal – voor de uitbraak van het virus in ons land – normaal draaien. Dit jaar wordt een troosteloos jaar voor de sector, aldus NBTC in een gesprek met NU.nl: “In 2020 hadden we toch nog één normaal kwartaal. Dat waren de eerste maanden van het jaar. Dat is weliswaar het laagseizoen, maar die getallen tellen toch mee.”

Ook het binnenlandse toerisme laat het nog grotendeels afweten, er is wel een stijging van 11 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar vergeleken met een normaal jaar is het alsnog 15 procent minder. Waar het kabinet een maand geleden nog met veel optimisme de zomer tegemoet zag blijkt dat het voor bepaalde sectoren alsnog een rampzalige periode zal zijn. Voor veel ondernemers komt er voorlopig nog geen einde aan deze rampzalige tijd.