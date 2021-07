Totalitaire ‘journalist’ Wouke van Scherrenburg: ‘Heb er lang over nagedacht… en vindt verplicht vaccinatie reële optie’

Als je wilt weten hoe het kan dat de media steeds weer de vaccinatie talking points van de regering pushen hoef je alleen maar even deze tweet van Wouke van Scherrenburg te lezen. Dat is die journalist die voorheen regelmatig op tv was, maar tegenwoordig een soort van half gepensioneerd leven lijkt te leiden als halve-journalist, halve-debatleider en halve-nogheelwatten.

Want, schrijft mevrouw de neutrale, objectieve journalist, ze heeft er lang over nagedacht. Echt heel lang. Want ja, ze wantrouwt overheidsdwang namelijk “ten diepste.” Maar als ze dan kijkt naar dat “de kinderen die niet naar school/universiteit konden” en ook de uitgestelde zorg komt ze tot de conclusie dat ze “een verplichte vaccinatie [een] reële optie” vindt.

Heb er lang over nagedacht omdat ik overheidsdwang ten diepste wantrouw maar als ik terug denk aan de lockdowns, de kinderen die niet naar school/universiteit konden, de uitgestelde zorg etc etc vind ik nu een verplichte vaccinatie reële optie — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) July 22, 2021

We kunnen onze schouders hier niet over ophalen. Want we zien nu een paar talking points verschijnen in de media die overduidelijk uit de koker komen van de machtshebbers. Het eerste talking point of plan is een vaccinatiepaspoort of QR-code dat je nodig zult hebben om overal binnen te komen en niet “slechts” om op reis te gaan buiten de landgrenzen. Bijvoorbeeld als je even een film wilt kijken in de bioscoop, een drankje wilt doen in een café, of een hapje wilt eten in een restaurant. Steeds vaker zie je ‘journalisten’ dat toekomstig beleid goedpraten en zelfs promoten.

Het tweede punt is waar Van Scherrenburg over begint: verplicht vaccineren. In een normale vrije samenleving is het aan mensen zelf om te bepalen wat ze met hun lichaam doen. “Blijf van mijn lijf,” “Mijn lichaam mijn keuze,” en ga zo maar door. Het zijn zelfs bekende slogans van oude linkse activisten. Maar opeens doen ze net alsof dat soort principes niet meer bestaan – of tenminste dat ze relatief zijn (grappig dat ze dat niet vinden in het geval van abortus en het vrouwenlichaam, dan zijn ze plots extremisten pur sang).

Het gaat helemaal de verkeerde kant op in Nederland. Individuele rechten worden permanent opgeschort, en de rol en bevoegdheden van de overheid worden in één klap ongekend uitgebreid. Schande! Let wel, dat zeg ik niet tegen onze leiders en journalisten, maar tegen onszelf. Want wíj́ laten het gebeuren.