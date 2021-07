Tweede dodelijke steekpartij in één week tijd in Rotterdam: 15-jarige jongen op klaarlichte dag doodgestoken

In Rotterdam is donderdagmiddag een 15-jarige jongen doodgestoken. Het is al de tweede dodelijke steekpartij in de Maasstad in nog geen week tijd. Het ´incident´ vond plaats in de Rotterdamse achterstandswijk Beverwaard, dat recent nog in het nieuws kwam vanwege de vele gewelddadige straatroven. Of dat deze keer ook het geval was is nog onbekend.

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Op het plaats delict overleed de 15-jarige jongen aan zijn verwondingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie weet ook nog niet of er één of meerdere daders waren betrokken bij de dodelijke steekpartij.

Het voorgenomen spoedtransport is helaas niet doorgegaan. Het minderjarige slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie doet onderzoek en kan alle informatie gebruiken. Iets gezien? Relevante beelden? Laat het ons weten! #Beverwaard https://t.co/TPL9OwuBYI — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) July 29, 2021

Rond 16:50 uur vond de dodelijke steekpartij plaats op de Goedenraadweg in de Rotterdamse probleemwijk Beverwaard. De politie en de forensische opsporing zijn gestart met een buurt- en sporenonderzoek.