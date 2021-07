Universiteiten en hogescholen willen hoe dan ook weer helemaal open

Nederlandse universiteiten en hogescholen willen vanaf september hun deuren weer volledig openen. Geen anderhalve meter afstand meer en gewoon fysieke lessen, ook al grijpt de deltavariant nog steeds om zich heen.

Op 13 augustus maakt het kabinet de beslissing over eventuele nieuwe versoepelingen. Waar dat tegenwoordig van afhangt (aantal besmettingen of ziekenhuisopnames) is volstrekt onbekend. Maar dat maakt de universiteiten en hogescholen allemaal niets uit! Die moeten en zullen koste wat het kost opengaan aankomend collegejaar.

De onderwijsinstellingen zetten het demissionaire kabinet eigenlijk een beetje voor het blok. Als Rutte en De Jonge straks namelijk besluiten dat universiteiten en hogescholen weer fysiek onderwijs mogen geven én de basisregels los mogen laten, dan gaat iedereen zich afvragen waarom dat wél kan, maar meerdaagse festivals niet. Daar was immers het besmettingsrisico te groot voor.

De onderwijsinstellingen beroepen zich op de stijgende vaccinatiegraad, die op dit moment 60 procent is maar over een maand mogelijk 80 procent zou kunnen bereiken. En dan is er volgens de instellingen ‘sprake van voldoende bescherming’. Het is echter maar de vraag of dat zo is, want volledig gevaccineerden kunnen het virus nog steeds overdragen, en kans op ernstige klachten hebben jongeren toch al bijna niet.

En zelfs als het kabinet hier gewoon in meegaat, lopen de onderwijsinstellingen het risico dat ze hun studenten zullen moeten onderwerpen aan meerdere testen per week. Je hebt immers meer kans om het virus in een klaslokaal op te lopen dan op een meerdaags festival. Als we ervan uitgaan dat studenten dagelijks fysiek les krijgen tenminste.

De onderwijsinstellingen lijken in dit geval vooral hún eisen kenbaar te willen maken, zonder echt oog te hebben voor de bredere context. ‘Gewoon vragen kan altijd’, lijkt daar de gedachtegang te zijn. En het is te hopen dat de situatie het tegen die tijd toelaat, maar we hebben de afgelopen tijd gezien hoe snel dat kan veranderen.