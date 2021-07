Vaccinatie-unit GGD door ‘jongeren’ weggepest uit Amsterdam Nieuw-West

Een groep ‘jongeren’ uit Amsterdam Nieuw-West heeft de mobiele vaccinatie-unit van de GGD weggepest, door met een steen een autoruit van een beveiliger in te gooien. De sfeer werd volgens de GGD zo onveilig dat ze uiteindelijk hebben besloten om dezelfde avond nog te vertrekken.

De situatie is weer typisch Nederlands. De politie treedt liever ‘de-escalerend’ (lees: nauwelijks) op en heeft maar één verdachte aangehouden voor vernieling, intimidatie en belediging, terwijl het gaat om zo’n 25 ‘jongeren’ die al langer overlast veroorzaken. De ‘jongeren’ worden natuurlijk niet gedefinieerd, want dat werkt stigmatisering in de hand.

“Op het moment dat de beveiligers en de medewerkers aangaven dat ze de situatie niet meer veilig vonden, hebben wij in overleg met de gemeente besloten die avond om de unit te verwijderen. We wilden verdere escalatie voorkomen”, aldus een woordvoerder van de GGD.

En dan nog het meest sneue van allemaal: de politie legt een deel van de schuld ook nog eens bij de GGD. Die zouden “voorafgaand niet goed met bewoners heb afgestemd dat de unit daar zou komen. Meerdere bewoners zouden onvrede hebben geuit over de herrie die het aggregaat maakt die bij de unit staat”, meldt AT5.

Kennelijk is het hartstikke normaal dat een groep ‘jongeren’ een vaccinatie-unit intimideert en volgens de politie zelfs de unit in de fik zouden willen zetten, alleen omdat het aggregaat herrie maakt. Kom nou toch.

In plaats van dat de politie een duidelijk signaal afgeeft door ze allemaal te arresteren, kiezen de gemeente en de GGD ervoor om een nieuwe locatie in de buurt te zoeken. Zo hoeft het probleem niet te worden geadresseerd, komen er hopelijk nog wat mensen uit dat stadsdeel opdraven voor een vaccinatie en kunnen we met z’n allen weer snel doen alsof er niets aan de hand is. Tenzij die ‘jongeren’ gewoon naar die nieuwe locatie toekomen, want de mensen uit Nieuw-West worden wel geïnformeerd over waar ze straks alsnog hun prik kunnen halen…