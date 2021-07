Vandaag van start: De extra beladen rechtszaak rondom de moord op advocaat Derk Wiersum

Bijna een week na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op advocaat Derk Wiersum. De rechtszaak is extra beladen omdat Wiersum de advocaat van kroongetuige Nabil B. was en Peter R. de Vries de vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige.

Maar liefst vijf dagen zijn er ingepland voor de moordzaak rondom Derk Wiersum. De rechtbank zal de verdachten (Giërmo B. uit Almere en Moreno B. uit Rotterdam) onderwerpen aan een vragenvuur, gebaseerd op het politieonderzoek, maar de verwachting is dat deze verdachten zich zullen beroepen op hun zwijgrecht. Dat laatste lag sowieso al in de lijn der verwachtingen, maar zeker na de koelbloedige aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, moeten we er al helemaal niet van uitgaan dat de kopstukken uit de zware criminele onderwereld opeens loslippig zullen zijn.

Advocaat Wiersum werd in september 2019 in koele bloede doodgeschoten nadat hij in de ochtend van huis vertrok in de Amsterdamse woonwijk Buitenveldert. De recherche heeft het vermoeden dat Moreno B. weleens de schutter kan zijn geweest, maar zijn advocaat Gerald Roethof wijst erop dat zijn cliënt onmogelijk de moordenaar van Wiersum kan zijn geweest omdat zijn uiterlijk niet zou lijken op de gemaakte compositietekening die tot stand kwam op basis van getuigenverklaringen. Daarentegen denkt de politie genoeg bewijs te hebben om Giërmo B. en Moreno B. zich te laten verantwoorden in deze omvangrijke rechtszaak. Ironisch genoeg was de -nu voor zijn leven vechtende- Peter R. de Vries van mening dat de politie de moordaanslag op Wiersum had kunnen voorkomen.

Behalve de rechtszaak rondom de moord op advocaat Wiersum zal het sowieso een spannende week gaan worden. Komkommernieuws lijkt daarbij niet aan de orde, want er zijn genoeg ontwikkelingen om te blijven volgen. Want zal het geplaagde show-programma RTL Boulevard vanavond wel doorgaan? Natuurlijk schuift misdaadverslaggever John van den Heuvel vanavond maar wat graag aan in de studio om zijn visie te geven op de rechtszaak, maar de vraag is eigenlijk of het programma vanavond wel zal worden uitgezonden.

De afgelopen twee dagen waren er geen uitzendingen van RTL Boulevard omdat het programma werd bedreigd. Volgens de politie werd er zelfs een aanslag met raketwerpers beraamd op de studio van RTL Boulevard, slechts enkele meters verwijderd van de plek waar vorige week dinsdag ook de aanslag op Peter R. de Vries werd gepleegd…