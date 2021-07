Verenigd Koninkrijk schrapt coronamaatregelen op 19 juli: ‘We moeten nu eenmaal leren leven met dit virus’

Het Verenigd Koninkrijk gaat per 19 juli terug naar normaal en heft praktisch alle coronamaatregelen op. Dat zegt de Britse minister van Volksgezondheid tegenover het parlement. Ook voegde hij daaraan toe: ‘Er zal nooit een perfect moment zijn om deze stap te zetten omdat we het virus niet kunnen uitroeien. Of we het nou leuk vinden of niet, het virus gaat niet weg.’

Waar Nederland al in de kramp schiet vanwege het snel oplopende aantal besmettingen, zijn ze in het Verenigd Koninkrijk beduidend minder bang voor het coronavirus. De Britse regering heeft duidelijk meer vertrouwen in de coronavaccins en meent dat volgende week één van de betere momenten is om de maatregelen los te laten.

‘Aan zij die zich afvragen waarom we deze stappen nu gaan zetten’, zo begon de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid, ‘als we het nu niet doen, wanneer dan wel?’ Hij lichtte zijn besluit toe door te zeggen dat het juist nu beter is om de maatregelen te schrappen, aangezien het virus in de winter juist een voordeel heeft. In die periode laait het namelijk telkens weer op.

Vanaf 19 juli is het in het Verenigd Koninkrijk niet langer verplicht om binnen een mondmasker te dragen, wordt de 1-meter regel geschrapt en zal er geen limiet meer zijn voor het aantal gasten dat je mag ontvangen, meldt de BBC. Nachtclubs, discotheken en festivals zullen ook weer volledig open mogen. Wel wordt ze nog aangeraden om gebruik te maken van de Britse equivalent van het Testen voor Toegang-systeem, maar dit zou alleen gelden voor ‘hoog risicogebied’.

De Britse regering verwacht wel degelijk een stijging in het aantal ziekenhuisopnamen na het loslaten van de maatregelen, maar ze verwachten ook dat dit behapbaar blijft. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze de quarantainemaatregel tot zeker 16 augustus intact houden: mensen die positief getest zijn moeten in zelf-isolatie.