Volledig Nederland kleurt rood op Europese coronakaart, Groningen staat nu zelfs op donkerrood

Een vakantie in het buitenland lijkt deze zomer steeds lastiger te worden. Het Europees gezondheidscentrum ECDC heeft heel Nederland op rood gezet omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. De provincie Groningen is zelfs al op donkerrood gezet door het ECDC.

De verwachting is dat andere landen nu strengere voorwaarden gaan stellen aan reizigers uit Nederland. De landen mogen zelf bepalen welke maatregelen ze nemen, en dat kan per Europees land nogal verschillen: van een quarantaineplicht tot zelfs een geheel inreisverbod.

Slechts drie weken geleden leken we opeens nog het beste jongetje van de klas en werden we door bijna alle landen om ons heen van code rood afgehaald. De actualiteit heeft ons inmiddels ingehaald, want de kans dat wij nog in het buitenland welkom zijn krimpt momenteel met de dag.

Wekelijkse bekijkt het Europese gezondheidscentrum naar het aantal positief geteste mensen in de 14 dagen daarvoor. Een land wordt op donkerrood gezet als er meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn.