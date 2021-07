Waarom supplementen ook voor jou interessant kunnen zijn!

Ben je van plan om je gezondheid te verbeteren? Of heb je last van specifieke klachten? Dan kunnen supplementen jou op weg helpen. Er zijn verschillende soorten supplementen beschikbaar die allemaal zo hun eigen voordelen kunnen hebben. In dit artikel ga ik er aantal met jou doornemen, op deze manier hoop ik voor wat inspiratie te zorgen.

CBD supplementen

Waar in het verleden CBD alleen werd ingezet bij klachten, gebruiken mensen het nu ook steeds vaker om te investeren in hun gezondheid. CBD is bijvoorbeeld erg populair bij sporters omdat het kan bijdragen aan spierherstel. De CBD supplementen worden vaak gemixt met verschillende ingrediënten, die jou een boost kunnen geven tijdens het sporten.

Vaak zitten deze varianten ook vol met vitamine D. Ben je op zoek naar wat meer rust? Dan kun je ook kiezen voor CBD supplementen die gemixt zijn met valeriaan. Deze mix kan voor ontspanning zorgen, en hierdoor bijdragen aan een betere nachtrust. Hieronder de voordelen van CBD op een rijtje.

● Kan bijdragen aan het herstel bij blessure en spierpijn

● Kan de concentratie verbeteren

● Kan ondersteuning bieden bij de ademhaling

● Kan stressregulatie verlenen

● Kan goed zijn voor de bloedstroom

● Kan ontstekingsremmend zijn

Eiwit supplementen

Eiwitten kun je natuurlijk uit je voeding halen, maar sporters gebruiken vaak eiwit supplementen. Dit omdat ze door alle drukte soms niet voldoende eiwitrijke voeding binnen krijgen. De mens heeft eiwit nodig voor het opbouwen, en behouden van spieren. Het is dan ook een belangrijke bouwstof binnen ons lichaam. Maar eiwitten geven je ook energie, ook niet onbelangrijk natuurlijk.

Eiwitten kunnen ook een bijdrage leveren wanneer je wilt afvallen, in dat geval gebruik je de eiwitten om een verzadigd gevoel te krijgen. Op die manier grijp je minder snel naar bijvoorbeeld snacks. Vaak worden eiwit supplementen gebruikt in de vorm van poeder, van deze poeder kun je een heerlijke shake maken. Let wel op dat sommige poeder, ingrediënten bevatten om een bepaalde smaak na te bootsen. Bekijk dus altijd het etiket om te kijken hoe zuiver het poeder is, en of er niet extreem veel suiker in zit. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat veel suiker slecht voor je is.

● Helpt met het opbouwen en behouden van spieren

● Geeft energie

● Kan ondersteuning bieden bij afvallen

Visolie supplementen

Een ander supplement die een positief effect kan hebben op jouw gezondheid is visolie. Het klinkt natuurlijk heel logisch, maar visolie is een vet of olie die uit weefsel van vis wordt gewonnen. Visolie kan bijdragen aan betere hersenfuncties, maar heeft ook een positief effect op je hart. Daarnaast hebben sommige depressieve mensen baat bij visolie supplementen. Uit onderzoek is gebleken dat visolie ook een positief effect kan hebben om veroudering te verminderen. Maar ook helpt het net als bij eiwit supplementen bij het opbouwen van spieren. De voordelen op een rijtje.

● Goed voor je hersenen

● Positief effect op je hart

● Kan ondersteuning bieden wanneer je depressief bent

● Kan verouderingsproces vertragen

● Helpt bij het opbouwen van spieren.

Conclusie

De benoemde supplementen kunnen helpen bij het verbeteren van je gezondheid. Maar vergeet niet dat ieder lichaam anders is, en het effect of de reactie die deze middelen kan hebben hierdoor dus ook varieert. Gebruik je medicijnen of andere supplementen? Neem dan eventueel contact op met een arts, om te vragen of de benoemde supplementen veilig door jou gebruikt kunnen worden.