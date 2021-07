Wierd Duk: ‘VPRO beseft niet eens dat ze fout zaten met Kaag-documentaire’

Telegraaf-verslaggever en podcaster Wierd Duk heeft in de nieuwste aflevering van zijn podcast ‘Het land van Wierd Duk’ enkele rake opmerkingen gemaakt over de VPRO en de haar documentaire over Sigrid Kaag, die volgens veel mensen feitelijk niets meer of minder dan een propagandafilmpje was. “Hun doel was om Sigrid Kaag premier te maken,” zegt Duk.

Een groot deel van Nederland en zelfs van de NPO heeft de afgelopen dagen kritiek geleverd op de manier waarop de “documentairemakers” van de VPRO samen hebben gewerkt met D66 om Kaag zo positief mogelijk neer te zetten in de ‘documentaire.’ Maar, zegt Duk in de podcast, bij de VPRO zelf hebben ze helemaal niet het idee dat ze dat fout hebben gedaan.

“Ze gaan ervan uit dat hun blik op de werkelijkheid de enige juiste is,” aldus Duk. “Hun doel was om Sigrid Kaag premier te maken,” zegt hij keihard. “Wekenlang was Kaag niet van het scherm te slaan, slechts omgeven door ja-knikkers en bewonderaars.”

De podcast van Duk kan hier beluisterd worden.