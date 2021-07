Woningen worden onbetaalbaar voor nieuwkomers: huizenprijzen stijgen met 20% (!)

Voor nieuwkomers op de huizenmarkt is het schier onmogelijk om een huis te kopen. Niet omdat er te weinig huizen zijn – hoewel dit ook wel een probleem is – maar omdat de huizenprijzen met een belachelijke 20% zijn gestegen. Daardoor is de gemiddelde verkoopprijs nu 441.000 euro. Voor mensen die de gulden nog kennen: dat is bijna 1 miljoen gulden (972.200 om precies te zijn).

In 1995 begon makelaarsvereniging NVM de gegevens van verkochte huizen te verzamelen en te analyseren. Sindsdien werd de grens van een huizenstijging van 20 procent gemiddeld nooit bereikt. Tot nu. Want in deze moeilijke coronatijden is deze grens wél doorbroken. Jawel. De prijzen zijn met 20% gestegen.

“Ik word geregeld verrast door steeds hogere opbrengsten waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt. De grens wordt verder verlegd en het einde lijkt zoek”, zegt Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en praktiserend makelaar,” in een persbericht in handen van het AD.

Maar liefst driekwart van de huizen wordt verkocht voor een prijs boven de vraagprijs. In het vorige kwartaal gold dat nog voor ‘maar’ twee op de drie woningen. Dat was toen ook al indrukwekkend, maar nu is het dus nóg hoger.

Interessant genoeg bleven de huizenprijzen stijgen – en dan ook nog sneller dan ooit tevoren – terwijl het woningtekort juist afnam van 331.000 naar 279.000. Dat kwam vooral doordat buitenlandse werknemers ons land verlieten en teruggingen naar huis. In dat opzicht is er trouwens goed nieuws, want het lijkt erop dat er géén 1 miljoen huizen nodig zijn voor 2030. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt het aantal benodigde nieuwe huizen eerder uit op 500.000 tot 750.000.

Waarom de huizenprijzen dan toch zo snel stijgen? Er zijn meerdere oorzaken. Maar de belangrijkste is de lage rente. Daarnaast helpt het ook dat de overdrachtsbelasting voor kopers van onder de 35 is afgeschaft. “Jonge doorstromers” zouden daar gebruik van maken.. wat wel weer interessant is, want de huizenprijzen zijn op dit moment voor nieuwkomers natuurlijk gi-gan-tisch.

Als je al een huis hebt, dat verkoopt, en dan een nieuwe woning koopt heb je een behoorlijke buffer. Maar als je met niets begint hebben we het echt over enorme bedragen.

Dus. Kan de politiek, in plaats van op vakantie te gaan, hier misschien iets aan doen? De Nederlandse burger heeft jullie nodig. De huizen worden onbetaalbaar!