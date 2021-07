Wybren van Haga maakt politieke jacht op “losgeslagen en levensgevaarlijke PvdA-klimaatpaus” Frans Timmermans

Belang van Nederland, de nieuwe partij van ex-VVD´er en ex-FVD´er Wybren van Haga, wil dat “de losgeslagen PvdA-klimaatpaus” Frans Timmermans door het kabinet aan banden wordt gelegd. “Als we niet oppassen mag Jan met de Pet flink aftikken en prijzen we onszelf uit de markt”, aldus Van Haga.

Huizenbezitters, automobilisten en vliegpassagiers kunnen hun borst nat maken. Deskundigen vrezen dat zij het gelag betalen van een nieuwe reeks klimaatmaatregelen uit Brussel. Woensdag presenteerde eurocommissaris Frans Timmermans zijn plannen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van 1990.

“Deze man, die zelf leeft met een ecologische voetafdruk van een heel weeshuis, is levensgevaarlijk voor de BV Nederland. Hij maakt alles duurder: tanken, vliegen, de energierekening. Timmermans vergroot daarmee de kloof tussen arm en rijk. Bovendien zet hij de middenklasse buitenspel. Die kan helemaal geen elektrische auto betalen”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die het kabinet oproept om de losgeslagen klimaatpaus aan banden te leggen.

Van Haga wil dat VVD-staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (Klimaat) gebruik maakt van het ingelaste reces om de Kamer te informeren over wat zij vindt van de de peperdure klimaatplannen van Timmermans.

“Ik verwacht dat zij scherpe kritiek zal hebben en een No-Go-signaal naar Brussel afgeeft. De kosten van Timmermans zijn klimaatdroom komen bij de Nederlandse burger te liggen. Bovendien rept de salonsocialist met geen woord over schone kernenergie en blijft hij fan van vervuilende biomassa. Onacceptabel,” aldus Van Haga.

Het is hoopvol dat Van Haga, en met hem ook andere klimaat-kritische politici het thermometerbeleid van Timmermans nu eens echt goed aan de kaak stelt. Want in de Kamer reageren politici steeds weer een beetje giechelend op de zoveelste Timmermans-plannen die de modale Nederlander uiteindelijk keihard in de portemonnee zal raken. Goed dat ze daar in Den Haag, in dit geval bij monde van Van Haga, ook eens een keer bij stilstaan. Het leven is immers soms al duur genoeg, Frans! Niet voor jou, want je bent immers niet voor niets een PvdA-multinational.

