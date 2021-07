Zie! Van der Plas (BBB) pakt Greenpeace-knuffelende PvdA’er aan: keien in de zee gooien is NIET veilig

Bij een commissiedebat over de manier waarop Greenpeace (en andersoortige radicale milieuorganisaties) actie voeren tegen alles en iedereen dat zij “kwalijk” vinden heeft Caroline van der Plas de vloer aan geveegd met Joris Thijssen van de PvdA. Thijssen beweerde namelijk dat “de rechter” besloten heeft dat het gooien van keien in de zee, om vissers het vissen onmogelijk te maken, hartstikke veilig is. Nou, zei Van der Plas daarop, die rechter kan roepen wat hij wil. Maar het is niet hij die op een boot stapt om te vissen, maar de vissers. En het is niet hij die zich zorgen hoeft te maken over het welzijn van zijn partner, maar de vissersgezinnen.

Het was schitterend om te zien. Bij een commissiedebat dacht Joris Thijssen van de PvdA dat hij BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas wel even de les kon lezen. Want zij had kritiek geuit op radicaal-linkse quasi-natuurorganisaties als Greenpeace. Ze krijgen, zei ze, bakken met geld (ook van de overheid), en gedragen zich op manieren waarbij ze de veiligheid van bijvoorbeeld vissers in het geding brengen.

Daar klopte allemaal niets van, aldus Thijssen. Greenpeace krijgt helemaal geen subsidie! En de rechter heeft bepaald dat het gooien van enorm grote keien door Greenpeace in de zee, om vissers het vissen onmogelijk te maken, helemaal niet voor onveilige situaties zorgt voor die vissers. Welnee, dat is hartstikke leuk. Want dat heeft de rechter beslist.

Let wel, Thijssen is zélf een Greenpeace-radicaal. Hij was directeur van die organisatie en heeft meerdere keren vastgezeten omdat hij zich gedroeg als de radicale, doorgeslagen groene activist die hij is. Zoals de Volkskrant vorig jaar opschreef, “[z]ijn lijst met arrestaties en veroordelingen is lang. Hij drong de Tweede Kamer binnen zonder pasje, verstoorde een CDA-congres, ketende zich vast bij een kolencentrale in Geertruidenberg en plaatste met behulp van een kraanschip ‘de eerste offshore windmolen’, op de plek waar een olieplatform zou gaan boren.”

Die man denkt dus vervolgens dat hij Van der Plas wel even de les kan lezen.

Nou, jammer genoeg voor de activist is Van der Plas niet op haar mondje gevallen en weet ze precies wat er aan de hand is. “Misschien krijgt [Greenpeace] geen subsidies, maar de Postcode Loterij is een zeer grote donateur geweest de afgelopen jaren,” zei Van der Plas geheel terecht. “Dus dat kan ik ook scharen onder ‘subsidies.’ Laten we het dan ‘donaties’ noemen. [Het gaat om] heel veel geld: tientallen miljoenen. Ik vind het altijd raar dat natuurorganisaties zoveel geld krijgen.”

En met veel bedoelt ze écht veel. Want ze heeft het “een keer uitgezocht wat alles van de Postcode Loterij krijgt. En dat is” – niet schrikken, want het is echt enorm – “sinds 1990 ongeveer 1 miljard euro. 1 miljard euro is gegaan naar natuur- en milieuorganisaties en naar dierenorganisaties.” Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar wat het allemaal zo mogelijk nog erger maakt is dat het nog steeds “verschrikkelijk gesteld is,” aldus Van der Plas. “Als je dit in het bedrijfsleven zou doen, dan lag je eruit. Dan was je gewoon ontslagen.”

Zo. Die kon meneer Thijssen in zijn zak steken. Met de vriendelijke groeten erbij van Van der Plas.

Maar de BBB-vrouw was nog niet klaar. Want wat die keien betreft, nou, daar wilde ze ook wel even wat over zeggen. “De rechter kan vinden wat hij wil, maar die zit niet op zee he, de rechter? Die zit achter zijn veilige bankje, in de rechtbank. Die vissers zitten op zee. En de gezinnen, die zitten thuis. En die hebben al angst of hun man of partner gezond en veilig thuiskomt. Daar hebben ze echt niet die keien voor nodig, zo groot als auto’s, van Greenpeace om die zorgen nog groter te maken.”

Natuurlijk hebben diehard Greenpeacers als Thijssen en zijn PvdA daar lak aan. Die wíllen juist dat vissers en hun gezinnen doodsangsten uitstaan. Maar gelukkig zijn er nog partijen in de Tweede Kamer die zich daar tegen verzetten – ook als een D66-rechter het allemaal wel best vindt en de wanstaltige acties van milieuradicalen witwast.