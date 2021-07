Zo moeilijk is het niet! Terwijl Nederland nog steeds stuntelt met Afghaanse tolken, evacueert VS er al 200

We kunnen van alles vinden over de bende die de Amerikanen in Afghanistan hebben gecreëerd, maar één ding doen ze wél goed: ze nemen hun Afghaanse tolken en chauffeurs in bescherming. Terwijl Nederland nog steeds moeilijk doet over vrijwel iedere aanvraag, hebben de Amerikanen er al tweehonderd teruggehaald.

Amerikaanse president Joe Biden bevestigde vandaag dat de eerste vlucht van ‘Operation Allies Refuge’ is geland in Fort Lee, Virginia. Het gaat om zo’n tweehonderd Afghaanse tolken en chauffeurs die de Amerikaanse militairen hebben geholpen met hun operaties en die als collaborateurs worden gezien door de Taliban, die nu weer aan de macht is gekomen.

Dat is echt in gigantisch contrast met hoe Nederland omgaat met deze mensen. De tolken werden door Defensie eerst verzocht om het nodige papierwerk op orde te krijgen. Als er ergens een formulier ontbrak of verkeerd was ingevuld, dan werden ze teruggestuurd.

In de praktijk kwam dat erop neer dat ze soms door vijandig gebied naar hun woning moesten zien te komen, hopen dat ze daar de juiste formulieren konden vinden, en dan nog terug moesten zien te komen. Wie een beetje op de hoogte is van hoe de situatie in dat land is, weet hoe gevaarlijk zo’n reis kan zijn.

De Amerikanen pakken dat héél anders aan. De inlichtingendiensten hebben achtergrondchecks uitgevoerd en daardoor konden ze rechtstreeks naar de VS vliegen, meldt Trouw. In Fort Lee mogen ze hun visumaanvraag afronden en krijgen ze ook medische controles.

Voor Nederland is het bureaucratische proces kennelijk nog steeds belangrijker dan gezond verstand. De Amerikanen lijken in dit geval te begrijpen dat het signaal dat ze hiermee afgeven (bondgenoten niet zien als wegwerpobjecten) belangrijker is dan of zo’n Afghaanse tolk wel een geldige ID-kaart en alle papieren op orde heeft. Nederland moet snel dezelfde lijn volgen, anders hoeven we ons bij een volgend conflict niet af te vragen waarom het zo moeilijk is om lokale hulp te krijgen.