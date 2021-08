Linkse klimaatactivisten hebben nieuwe vorm van niets doen ontdekt om het klimaat te redden: een ‘klimaatwake’

De linkse klimaatactivisten zoals Rozemarijn (29) hebben een nieuwe vorm van niets doen gevonden om het klimaat te redden: een ‘klimaatwake’. En het klinkt inderdaad net zo treurig als dat het in werkelijkheid is.

Sneu en ineffectief

Wat gaat er toch om in de hoofden van linkse klimaatactivisten? Hoe krijgen ze het toch altijd weer voor elkaar om zo ineffectief mogelijk te zijn en mede daardoor zo compleet hopeloos over te komen?

Als je klimaatverandering als reëel probleem ziet en er zelfs apocalyptische nachtmerries door krijgt, dan zoek je toch naar de meest effectieve manier om jezelf, en daarmee de wereld, van dit probleem te ontdoen? Linkse klimaatactivisten zoals Rozemarijn namen helaas een andere afslag.

Klimaatwake

Tot aan het zomerreces hebben zo’n 750 mensen samen al ruim tachtig dagen en nachten gewaakt. Het houdt eigenlijk niets meer in dan de hele dag een beetje rond het Catshuis rondstruinen en ’s avonds vanuit je woonkamer online met elkaar te praten. Sommigen deden zelfs nóg minder en gingen een documentaire kijken of schrijven, meldt het AD.

Ideologische kortsluiting

Het is zo verschrikkelijk typerend en ook zo ontzettend sneu. Dit soort klimaatactivisten lijken niets anders te kunnen dan wijzen naar ‘het probleem’ en vervolgens maar te hopen dat anderen het oplossen. Dat omschrijven ze zelf liever als het ‘creëren van bewustwording’, maar in het geval van de klimaatwake creëren ze dat voornamelijk onder gelijkgestemden: ideologische kortsluiting dus.

Tips & Tricks

Ze zouden eens bij zichzelf na moeten gaan wat ze in diezelfde periode hadden kunnen bereiken als ze daadwerkelijk de koppen bij elkaar hadden gestoken. Geld inzamelen om mensen naar ‘groene’ opleidingen te sturen bijvoorbeeld. Of bij bedrijven langsgaan met ideeën voor verduurzaming. Als je er zo heilig van overtuigd bent dat er écht iets moet gebeuren, dan ga je toch niet alleen maar een beetje dom zitten demonstreren en ’s avonds voor de computer zitten? Wat ontzettend sneu.