Autobedrijf Leaseplan is het eerste bedrijf dat vol vaccinatiedwang gaat: medewerkers moeten zich laten vaccineren

Het eerste Nederlandse bedrijf dat volledig mee gaat in de vaccinatiedwang-gekte is bekend. Het gaat om Leaseplan. Al het personeel van Leaseplan dat op kantoor werkt is lijdend voorwerp van vaccinatiedwang. Ze móéten “geprikt” zijn, zoals Hugo de Jonge het zo graag eufemistisch stelt. Ongevaccineerden gaan dus maar elders aan het werk – of moeten van huis uit werken.

Het Financieele Dagblad bericht dat Leaseplan daarmee het eerste Nederlandse bedrijf is dat een vaccinatieplicht invoert. Maar ook het Nederlandse kantoor van Netflix – een Amerikaans kantoor – eist volledige vaccinatie van diens werknemers. Dus het is niet het énige bedrijf dat het doet in ons land, maar wel het eerste echt Néderlandse bedrijf. Eerder berichtten wij al dat Amerikaanse bedrijven als Facebook en Google de vaccinatieplicht óók al hebben ingevoerd.

Dit is natuurlijk een bijzonder schokkende omstandigheid. Een jaar of twee geleden had niemand ook maar durven dromen dat bedrijven zo’n vaccinatieplicht zouden invoeren. Maar nu doet Leaseplan het dus gewoon.

Het is om kotsmisselijk van te worden; een bedrijf dat denkt dat het iets te zeggen heeft over wat werknemers met hun lichaam doen. En het ergste is dat het hek nu natuurlijk van de dam is. Want wanneer is iemand “volledig” gevaccineerd? In Israël gaan ze nu al zo ver dat een “derde prik” als “volledig gevaccineerd” geldt. Er is daar dus gewoon – hop! – even een prik bijgekomen.

#Breaking: Israel no longer considers people who have received 2 Pfizer/BioNTech vaccines "vaccinated." As of September 1, only 3x vaccinated are considered immune. — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) August 29, 2021

Today Israeli government decided: 1. Third Covid shot will be available immediately for entire population aged 12+ 2. Covid passport ("green pass") will be revoked for those without third shot, i.e., vaccinated with 2 shots = unvaccinated Coming soon to your country 🐑 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) August 29, 2021

Gaat een bedrijf als Leaseplan daar dan ook in mee, straks, met dit soort walgelijke vaccinatiedwang? Moeten werknemers van dat bedrijf niet één, niet twee, maar drie keer geprikt zijn als “een derde prik een half jaar naar de tweede dosis” ook bij ons “normaal” wordt geacht?

We bevinden ons op een kruispunt in de geschiedenis. Of overheden en bedrijven die dit soort terreur aan ons opleggen worden teruggefloten en in hun mand gestuurd, of het is afgelopen met onze vrijheid. We moeten nu opstaan ter verdediging van onze rechten. Doen we dat niet, dan is het klaar en zal de vaccinatiedwang van Leaseplan overal normaal worden… waarna we het straks ongetwijfeld over heel andere zaken gaan hebben dan inentingen.

