Vaccinatiedwang is een feit: Big Tech bedrijven Google en Facebook stellen vaccinatie verplicht

Het is zover. De vaccinatiedwang is een feit. Het begint allemaal in Amerika. Niet met de overheid, maar met grote bedrijven die natuurlijk al jaren feitelijk een kartel vormen met de staat. Zo eist Google van zijn werknemers dat ze ingeënt zijn tegen het nieuwe Chinese coronvirus. Ook andere Big Businesses doen mee aan deze vaccinatie-apartheid.

Topman Sundar Pichai schrijft in een emailbericht aan werknemers dat de plicht in Amerika de komende weken al ingaat. Maar wacht! Daar eindigt het niet. Want ook in andere landen komt Google met een plicht voor werknemers – die plicht geldt daar dan “vanaf het moment dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn.”

Met andere woorden, op het moment dat mensen gevaccineerd kúnnen worden verplicht Google het.

Dit is al erg genoeg, maar het wordt nog erger. Want ook Facebook doet mee aan deze vaccinatiedwang. Vanaf midden september wil Facebook de kantoren half gevuld hebben, in oktober weer helemaal. Maar dan dus wel met mensen die gevaccineerd zijn. Dit begint in Amerika, daarna kijkt het bedrijf naar de mogelijkheden voor dwang in andere landen.

En dan is Netflix er ook nog. Want ja, ook die Big Tech-gigant eist van werknemers dat ze zich laten vaccineren. Acteurs en andere medewerkers op sets moeten zich laten vaccineren. Doen ze dat niet, dan zijn ze blijkbaar binnenkort niet meer welkom. Of misschien dat ze zich dan met grote regelmaat moeten laten testen – dat is nog niet helemaal duidelijk.

Dit zegt natuurlijk alles over de kwaadaardige natuur van Big Tech. Deze bedrijven zijn werkelijk váls. Dat wisten we al langer – ze hebben eerst monopolieposities veroverd door te hameren op de vrijheid van meningsuiting om die vervolgens keihard af te schaffen toen ze eenmaal lekker en onbedreigd in hun zetel zaten – maar dit gaat écht heel ver. Bedrijven die eisen dat werknemers zich laten vaccineren tegen een bepaald virus. Ongelooflijk. Als ik dit drie jaar geleden voorspeld had was ik weggezet als een gek, als een gestoorde wappie en complotdenker.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De nieuwe maatschappij, het nieuwe normaal, die vorm gegeven wordt door Big Business en Big Government is dood- maar dan ook echt doodeng. Vergis je niet, dit is dé vrijheidstrijd van onze generatie. De generatie voor ons moest het opnemen tegen het Rode Gevaar, die daarvoor tegen het Nazisme. Dit is ónze strijd. Voor de vrijheid, tegen uitsluiting en onderdrukking.