BoerBurgerBeweging deelt sneer uit aan Volkskrant: ”Onwetendheid van de dag’ zou betere kop zijn geweest’

De BoerBurgerBeweging is met stomheid geslagen over een artikel in de Volkskrant. ‘Gun de moderne koe ook vakantie’ was de titel van een brief in de krant, maar waarom de redactie ooit akkoord is gegaan met de plaatsing van dit stuk is voor BBB een raadsel. Aan de publicatie van dit overduidelijk activistische stuk is geen check vooraf gegaan. Dat moge duidelijk zijn aldus de boerenpartij.

Een lezer van de Volkskrant vond het absurd dat de Nederlandse boer wél met vakantie gaat, maar zijn product, de koe, geen vrije tijd krijgt. Het zou namelijk voor de Nederlandse koe goed zijn om af en toe een periode vrij te zijn. De koe zou namelijk onmenselijk zware werkdagen hebben in Nederland én daarom is een koeienvakantie nog niet zo’n gek idee, aldus het stuk. Er klopt echter helemaal niks aan het stuk, aldus een verontwaardigde BBB en boerin.

Onwetendheid van de dag

Dat zou een betere kop geweest zijn. En de redactie, die plaatst blijkbaar alles zonder maar iets te checken…. https://t.co/KHtLOVsqhz — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) August 25, 2021

Het stuk is niet meer dan één grote emotionele tirade tegen de veesector, want er klopt inhoudelijk gezien helemaal niks aan de brief. Nederlandse koeien worden bij lange na niet het hele jaar door gemelkt. Een koe in Nederland wordt gemiddeld zo’n 300 dagen per jaar gemelkt. Daarnaast is het ook een grote fabel dat koeien en hun pasgeboren kalfjes direct zouden worden gescheiden. De activistische dierenlobby loopt al langer dit soort onzinverhalen te spuien én de Volkskrant is in dit emotionele gezever getrapt.

BoerBurgerBeweging ontkracht onwaarheden in Volkskrant

De afgelopen maanden hebben de BoerBurgerBeweging en Caroline van der Plas het vooral druk met ontkrachten van allerlei onzinverhalen over de agrarische sector in Nederland. Van de varkenshouderij tot aan de ‘noodzaak’ voor koeienvakanties.

De activistische anti-boeren- en dierenlobby in Nederland stellen zo iedere keer de Nederlandse boer in een kwaad daglicht. Gelukkig schuwt Van der Plas tot op heden de confrontatie niet én heeft ze al vaak genoeg ons parlement ‘bijgeschoold’ over de echte gang van zaken op het boerenbedrijf.