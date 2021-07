Van der Plas (BBB) reageert op nieuws dat “China milieuregels schrapt: ‘Ja jongens, wij maar alle boeren wegjagen vanwege stikstof…’

Gisteren werd bekend dat China ineens een stuk minder varkensvlees dan normaal importeert. De reden? China schrapt vele milieuregels zodat varkensboeren in het land zelf de productie enorm kunnen verhogen. Volgens Caroline van der Plas is dit tragisch nieuws, want terwijl men in Nederland de boer aan het wegpesten is, gaat men in China juist inzetten op een milieuonvriendelijke aanpak van veeteelt.

De klimaatrebellen in Nederland zijn helemaal in de ban van stikstof; de boeren worden veelal als hoofdverantwoordelijken gezien voor de grote uitstoot van stikstof. Terwijl onze agrarische sector qua duurzaamheid mijlenver voorloopt op andere landen worden onze boeren toch weggejaagd door betuttelende regels. Ondertussen is men aan de andere kant van de wereld juist een compleet ander pad ingeslagen: honderden kolencentrales worden extra gebouwd én daarnaast schrapt China vele milieuregels voor kleine varkenshouders.

BBB-leider Van der Plas merkt cynisch op dat het wegjagen van de Nederlandse boer zijn vruchten afwerpt voor het klimaat…

“China schrapt milieuregels.” Ja jongens, we schieten er echt ENORM veel mee op om die paar boeren die we nog overhouden weg te jagen. Want #stikstof… pic.twitter.com/wQkjUx5Pr0 — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 13, 2021

Dit soort ontwikkelingen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Terwijl Europa in rap tempo verduurzaamd, en vaak genoeg in een té snel tempo, zullen andere landen of economische tijgers gretig investeren in vervuilende vormen van energie. Dat is al goed te zien in de bouw van vele kolencentrales in Azië, terwijl Europa ze in de ban doet besluiten andere landen juist extra te gaan inzetten op kolencentrales.

Het realisme wat betreft een schoner milieu in de gehele wereld ontbreekt compleet in Europa. Men voert de ene na de andere economisch desastreuze maatregel in, terwijl andere continenten juist méér inzetten op fossiele brandstoffen. We kunnen nog zo hard proberen een klimaatneutrale samenleving op te tuigen, als Aziatische reuzen juist hun uitstoot verdubbelen dan maakt het allemaal weinig uit. Beter kan men gezamenlijk inzetten, door afspraken te maken die voor iedereen acceptabel en realistisch zijn, op een duurzamer beleid. Nu moeten in Nederland de boeren lijden onder een totaal doorgeslagen klimaatwaanzin die geen rekening houdt met de realiteit.