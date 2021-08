BBB lacht om kleinzerige eurofielen na kritische EU-tweet: ‘Straks worden kruistochten nog als EU-leger aangemerkt’

Caroline van der Plas en de BoerBurgerBeweging hebben het pro-EU kamp op de tenen getrapt. De BBB-politica heeft in een reactie op een onzinnige pro-EU tweet een kleine mediastorm teweeg gebracht. De boerenpartij kan er wel om lachen, met name om de eurofielen die de digitale barricades op springen om hun geliefde EU te beschermen. Als de EU-gekte zo doorgaat, dan worden de kruistochten ook gezien als EU-leger, zo stelt BBB.

BBB-politica Caroline van der Plas prikte de ‘EU bracht vrede’-ballon lek; eurofielen hebben nogal de neiging om te claimen dat met de komst de EU er vrede kwam op het Europese continent. Welnu, dit is gewoon onwaar, zelfs de voorlopers van de EU wisten dit niet voor elkaar te krijgen.

Van der Plas somde even kort de oorlogen op die plaatsvonden in Europa toen de EU, en haar voorgangers, er al waren. Het idee dat grote Europese projecten vrede op ons continent bracht is gewoon niet waar. Echter zijn er nu hordes aan pro-EU zeloten die haar tweet proberen onderuit te halen. Nu roepen ze ineens dat er onder lidstaten van de EU sindsdien geen oorlog is geweest, maar dit heeft Van der Plas ook niet ontkend.

De politica heeft duidelijk gezegd dat de EU geen vrede bracht in het Europese continent, iets wat sommige eurofielen soms wél roepen. EU-fanaten hebben er zelf een handje van om de termen EU en Europa als inwisselbaar te zien, terwijl dit een grove fout is. Maar nu ineens maakt het EU-kamp wél onderscheidt tussen de twee aanduidingen.

BBB geeft EU-adepten koekje van eigen deeg

Gelukkig kan de BoerBurgerBeweging hier wel om lachen. Het moet niet gekker worden met deze eurofielen of ze gaan de kruistochten zien als een proto-EU project.

Straks worden de kruistochten nog aangemerkt als het eerste EU leger of vinden ze een aantal stammen die onder EU-vlag een Neanderthaler de Bosporus overgezet hebben… 🤣 #JustSaying — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) August 22, 2021

EU-adepten, zoals Frans Timmermans, strooien soms zelf met de meest manke vergelijkingen. Timmermans roept al jaren dat de EU Europa vrede heeft gebracht en loopt altijd te pochen over een Frans-Duitse as. Terecht merkt BBB op dat als het zo doorgaat sommige eurofielen zelfs de kruistochten erbij gaan halen om te spreken over Europese samenwerking.