Van der Plas (BBB) prikt ‘EU bracht vrede’-ballon lek met opsomming oorlogen in Europa: ‘Oorlogen Joegoslavië’

Wie kritiek uit op de Europese Unie kan de volle laag verwachten van eurofielen. Eén van de meest gehoorde argumenten – en tegelijkertijd de grootste mythe – is dat de EU ‘vrede zou hebben gebracht’ in Europa. BBB-politica Caroline van der Plas ontkracht deze mythe door alle oorlogen op te sommen die plaats vonden op ons continent sinds de oprichting van de EU en haar voorgangers.

Eén van de meest hardnekkige mythes die de ronde doet over de EU is het onzinverhaal dat met de komst van een Europese Unie Europa een vredig oord werd. Mensen als Frans Timmermans kunnen het niet laten om te benadrukken dat Europa zonder de EU een woestenij is waar het dagelijks leven ernstig wordt beïnvloed door tribale twisten. Welnu, deze mythe is zo hardnekkig dat vele mensen denk dat dit de waarheid is. Dat er zonder Unie geen vrede zou zijn.

BBB-leider Caroline van der Plas neemt nog maar eens de moeite om deze EU-gelovigen op de échte feiten te wijzen. Met de komst van de unie – en haar voorlopers de EGKS en de EEG – was ons continent niet gevrijwaard van oorlogen. Hoe mooi het ook zou zijn geweest, met óf zonder Europees verbond zijn oorlogen en twisten haast niet te voorkomen. Het idee dat met de komst van een Europese politieke samenwerking de vredestijd in ons continent begon is een hardnekkige fantasie die snel moet verdwijnen.

Van der Plas somt nog maar eens de feiten op:

1. EU bestaat 28 jaar

2. 80 jr geleden zaten we middenin Tweede Wereldoorlog

3. 1946-1949: Griekse burgeroorlog

4. 1956: Hongaarse opstand

5. 1968-1998: The Troubles (Noord-Ierland)

6. 1982: Falklandoorlog (UK-ARG)

7. 1989: Roemeense revolutie

8. Oorlogen Joegoslavië 1991-2001 https://t.co/NYOUnKZKPT — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 21, 2021

Van der Plas prikt EU-ballon lek

Van der Plas kaart een paar sterke punten aan: de EU laat zich maar moeilijk vergelijken met haar voorlopers, van economische samenwerking zijn we een politieke unie ingerold. Dat is toch wel even een flink verschil. De EGKS en de EEG kan je maar moeilijk vergelijken met de EU. Daarnaast heeft de EU niet gebracht wat men hoopte dat het zou brengen: stabiliteit op het continent. Naast de oorlogen in Joegoslavië kan men de burgeroorlog in de Oekraïne ook nog meerekenen. De Brusselse bestuurders bemoeide zich met het conflict, maar hun bemoeienis bracht alles behalve vrede en rust. Daarnaast kan men moeilijk spreken van economische stabiliteit, het laatste decennium bewijst dat.

Met weinig woorden prikt Van der Plas de ‘EU bracht vrede’-ballon eenvoudig lek.