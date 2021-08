Biomassapredikant Klaver meent dat klimaatrapport deur opent voor progressief kabinet: ‘PvdA en GroenLinks zorgen voor beter klimaatbeleid’

Niet geheel verrassend mocht gisteravond biomassaprediker Jesse Klaver aansluiten bij Op1 om zijn met dedain doorspekte mening te geven over de huidige stand van zaken wat betreft het klimaat. Met behulp van het nieuwe IPCC-rapport, dat gisteren voor flink wat onrust zorgde, konden progressieve partijen weer theatraal de aandacht opeisen. GroenLinks-leider Klaver mocht weer vol dedain pleiten voor een progressief kabinet, immers zou dat alle problemen doen laten verdwijnen.

Opnieuw ontbreekt het Jesse Klaver niet aan zelfvertrouwen, met het recent gepubliceerde IPCC-rapport meent de politicus een handig pressiemiddel te hebben om zijn partij samen met de PvdA het nieuwe kabinet in te lozen. Klaver is namelijk van mening dat het rapport pleit voor een stevige aanpak, iets wat de afgelopen jaren niet is gebeurd. Juist daarom moet en zal GroenLinks samen met de PvdA in het nieuwe kabinet gaan zitten.

Het klimaatprobleem is gigantisch. Toch zou @jesseklaver niet af willen zien van zijn samenwerking met PvdA voor een plekje in het kabinet. “Juist na zo’n rapport van vandaag ben ik meer overtuigd van die progressieve samenwerking.” #Op1 pic.twitter.com/irysAPhx6D — Op1 (@op1npo) August 9, 2021

Het is opmerkelijk om te zien hoeveel zelfvertrouwen Klaver heeft teruggevonden. Hij en zijn partij zijn toch wel de grootste schlemielen van de afgelopen verkiezingen – de partij is bijna gehalveerd in Kamerzetels, maar men is er nog heilig van overtuigd dat zij wel even de kabinetsformatie kunnen sturen. Daarnaast moet Klaver met zijn grootspraak ook uitkijken, de Haagse elite is nog lang niet vergeten dat GroenLinks er op het allerlaatste moment, in 2017, toch van kabinetsdeelname afzag. Dat maakt ze niet al te betrouwbaar als gesprekspartner.

Daarnaast weet Klaver het nieuw gepubliceerde rapport handig te gebruiken voor eigen politiek gewin. Volgens het rapport moet er namelijk veel gebeuren om te voorkomen dat het klimaat te snel veranderd. Bij Op1 zegt de politicus dat er de ‘afgelopen jaren te weinig is gebeurd’, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Wat betreft het klimaatvraagstuk heeft GroenLinks altijd een vinger in de pap weten te houden, het kabinet heeft tal van plannen uitgerold voor de aanleg van biomassacentrales én windparken – verreweg de meeste biomassacentrales komen op het conto te staan van GroenLinks- en D66-wethouders, dus in die zin zijn zij medeverantwoordelijk voor het bestaande beleid.

De komende maanden zal het IPCC-rapport compleet worden uitgemolken om er maar voor te zorgen dat de PvdA en GroenLinks een grotere kans hebben op kabinetsdeelname.