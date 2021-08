Botte verzekeraars weigeren 30 gedupeerden Valkenburg miljoenen euro’s te vergoeden: ‘Dit kan leiden tot banenverlies’

Dertig ondernemers en instellingen in Valkenburg dreigen zwaar gedupeerd te raken door internationale verzekeraars. De verzekeraars weigeren namelijk om de miljoenenschade in de Limburgse stad te willen vergoeden, het mislopen van een vergoeding kan tot flink wat banenverlies leiden in de regio. De burgemeester is woedend en hoopt tegelijkertijd op snelle steun vanuit het Rijk.

Alsof de overstromingen in Limburg niet voor genoeg tragedie zorgden worden 30 ondernemers mogelijk ook nog eens zwaar benadeeld door hun verzekeraars. De internationale verzekeraars Lloyds, Chubb en VLC voelen zich niet verplicht om de vergoedingen uit te keren. Wat natuurlijk tegen het zere been is van heel Limburg. De schade van de overstromingen loopt voor deze groep ondernemers op tot vele miljoenen, aldus de Telegraaf.

De overstromingen vallen onder een calamiteit die niet gedekt is, aldus de botte verzekeraars. Ondertussen laten ze Limburgse ondernemers dus in de kou staan. En dat niet alleen, als de ondernemers geen schadevergoeding krijgen kunnen ze op de lange termijn ook niet hun bedrijf staande houden en het personeel betalen. Een banenverlies dreigt te ontstaan hierdoor in Valkenburg.

Burgemeester Daan Prevoo richt daarom nu zijn pijlen op het kabinet, hij doet een oproep tot een spoedige toepassing van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Den Haag moet namelijk niet langer wachten met uitkeren, want mocht dit te lang duren dan gaan er bedrijven omvallen.

“Tempo is nu van het allergrootste belang. Valkenburg is het zwaarst getroffen. Lang wachten met het toekennen van uitkeringen kan leiden tot banenverlies, faillissementen en bedrijfsverplaatsingen. Dat moet koste wat kost worden voorkomen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De burgemeester heeft ondertussen ook een kritisch woordje geuit over de verzekeraars, maar realiseert zich dat er nu vooral haast moet worden gemaakt door het kabinet. Die internationale verzekeraars gaan voorlopig nog niet van mening veranderen, die blijven lekker op hun geld zitten. Ondertussen is het zaak dat het kabinet gewoon zo snel mogelijk de getroffen Nederlanders een steuntje in de rug geeft. Vakantietijd of niet, deze mensen moeten zo snel mogelijk worden geholpen.