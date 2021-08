Burgemeester vindt dat je F1-evenement niet kan vergelijken met festival: ‘Het is iets anders’

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, heeft zich de woede van de festivalindustrie op de hals weten te halen. Volgens de Zandvoortse burgmeester kan je namelijk het F1-evenement, waar 75.000 mensen op af komen, niet vergelijken met een festival. De branche denkt daar zelf anders over.

Volgens Moolenburgh is het zo dat het F1-evenement in Zandvoort toch echt iets heel anders is dan een festival. Ondanks het feit dat er maar liefst 75.000 mensen komen, zijn er toch enkele zaken anders geregeld dan bij een normale festival. Bij grote festivals blijven verreweg de meeste mensen slapen op een camping, in Zandvoort heeft men maar een camping voor 5.000 mensen opgetuigd.

BVNL, de partij van Wybren van Haga, vindt dit onzinnig. Volgens de partij is het goed dat een evenement zoals F1 plaatsvindt in Nederland, maar er zou ook gewoon ruimte moeten zijn voor festivals. Waarom het ene massa-evenement wél mag doorgaan en een andere niet is nogal krom.

Mensen mogen met 10.000 tegelijkertijd naar het voetbalstadion en straks met 75.000 naar de Formule 1. Wat #BVNL betreft is dat prima en kan het bezoekersaantal zelfs worden opgehoogd, maar dan wel voor iedereen. Dus ook voor de festivalbranche!https://t.co/tRTpLy5PQJ — Belang van Nederland – BVNL (@BelangVanNL) August 18, 2021

Dit is natuurlijk het zoveelste voorbeeld van een compleet gebrek aan maatwerk door het kabinet. Meerdaagse festivals kregen geen groen licht van het kabinet, maar als zij zich aan soortgelijke regels moeten houden zoals de F1 dan had het natuurlijk ook gewoon prima gekund.

Festivalsector valt over F1-evenement

Nu dreigt er een soort van moddergevecht te ontstaan tussen verschillende partijen, partijen die uiteindelijk de dupe zijn, of mazzel hebben, dankzij krom beleid vanuit het kabinet. Uiteindelijk is het zaak om dit kromme beleid tegen het licht te houden, vingerwijzen heeft weinig zin.

De Zandvoortse burgemeester kan helaas vrij weinig veranderen aan de situatie. De frustratie bij de festivalsector is begrijpelijk, zij zijn deze zomer flink de dupe van een enorm scheef kabinetsbeleid. Maar boos worden op de burgemeester van Zandvoort heeft weinig zin, beter kan men de frustratie richten op het kabinet. Zij zijn immers verantwoordelijk voor deze kromme regels.