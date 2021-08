Column Paul Cliteur: De val van Kabul is ook de val van Den Haag

OK, dat weten we nu dus: de Middeleeuwen hebben gewonnen. We hebben dus nu de Middeleeuwen in Iran. De Middeleeuwen in Saoedi-Arabië. De Middeleeuwen in Afghanistan. En dan heb je ook nog de halve Middeleeuwen in Pakistan.

Hoogste bestuurlijke wijsheid is nu: jammer, we hebben het geprobeerd, het lukt niet. Velen zeggen daarom: laat de modderpoel de modderpoel.

Maar probleem: de modderpoel laat ons niet. De modderpoel strikes back. Nog maar heel kort geleden kwam de Jawed S. naar ons toe om ons mores te leren. Letterlijk, mores, dat wil zeggen: zeden, gewoonten, fatsoen. Wij hebben hier namelijk een Wilders. En die mag zeggen wat hij wil. Dat vindt Jawed niet goed. Dat vindt hij onfatsoenlijk. Hij komt dus om ons fatsoen bij te brengen.

Zelfde verhaal met Junaid I. Komt ook fatsoen te brengen. Ik heb het wel eens genoemd “humanitaire interventie bij ons”.

De optimisten zeggen dan: oké, maar Jawed en Junaid zitten in de gevangenis. Klopt, maar Pakistan en Afghanistan zitten vol met Jaweds en Junaids. Aan Nachwuchs geen gebrek. Dat zijn volkshelden daar. Onze bewindvoerders (de premier, de minister van BuZa, de minister van Justitie, ja allemaal eigenlijk) trekken al jarenlang een gezicht alsof ze dat niet snappen. Alsof dit “een beetje overdreven is”. Of ze zeggen het te snappen en schepen ons af met “er wordt hard aan gewerkt”.

Maar de val van Kabul is dus ook de val van Den Haag, Parijs en Berlijn.