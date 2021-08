Demissionaire kabinetspartijen D66, CDA en CU willen (uitgeprocedeerde) Afghaanse asielzoekers in Nederland houden

Het demissionaire kabinet Rutte III hoopt dat (uitgeprocedeerde) Afghaanse asielzoekers in Nederland mogen blijven. De partijen D66, CDA en CU dringen er op aan dat Afghaanse migranten niet meer gedwongen kunnen worden uitgezet naar Afghanistan, aldus De Telegraaf.

Na jarenlange militaire (vredes)missies in Afghanistan, waarbij onze soldaten ook dienden, is de Taliban weer terug van nooit weggeweest, dus zouden (illegale) Afghanen die nu in Nederland verblijven volgens D66, CDA en CU een uitzonderingspositie moeten krijgen.

”Het CDA vindt dat we uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug zouden moeten sturen naar landen waar de situatie onveilig is”, aldus Tweede Kamerlid Anne Kuik in De Telegraaf.

Of de (uitgeprocedeerde en dus illegale) Afghanen ook daadwerkelijk in Nederland mogen blijven valt nog te bezien. Ministers en staatssecretarissen uit onder meer Nederland, Duitsland, Oostenrijk en België willen dat uitzetting mogelijk blijft. In een brief hebben ze daar toe opgeroepen en diezelfde brief is ondertekend door VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

