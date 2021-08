Het was allemaal voor NIKS: ‘Taliban gaan hoofdstad Kabul in 30 dagen veroveren’

Jaren en jaren en nog eens jaren was de zogenaamde “coalition of the willing” in Afghanistan. Onze eigen soldaten dienden er jarenlang. Want de Taliban moest verslagen worden én blijven. Maar nu, in 2021 en zo’n 20 jaar na het begin van de Afghaanse oorlog, is de Taliban terug van nooit weggeweest. Het was allemaal echt voor niks. Niks!

De Taliban zijn in opkomst in Afghanistan. De meeste Amerikaanse troepen zijn teruggetrokken uit het land – en die van andere coalitielanden natuurlijk al langer – en dus zien ze hun kans schoon. Ze gaan van stad naar stad, van dorp naar dorp. Kunduz heeft er al aan moeten geloven. Ja, dat is het Kunduz waar Nederlandse soldaten tijdenlang werden ingezet tegen de Taliban.

Volgens Amerika gaat de veroveringstocht van de Taliban zó snel dat de hoofdstad van Afghanistan, Kunduz, binnen 90 dagen tijd sowieso veroverd is door de radicalen. Sterker nog, ze denken dat dit al in 30 dagen tijd kan gebeuren. Want zo sterk zijn de Taliban in vergelijking met de nationale overheid van het land, die werkelijk een lachertje is.

De Taliban doen eigenlijk gewoon wat ze willen. Ze rollen de overheidsgroepen op. Heel snel. Heel gemakkelijk. Het is alsof ze strijden tegen een stel kinderen met waterpistolen. Sterker nog, kinderen met waterpistolen zouden waarschijnlijk meer terugvechten dan de zogenaamde “soldaten” van de centrale overheid; soldaten die zogenaamd getraind zijn door het Westen, en die dus in staat zouden moeten zijn om een vuist te maken.

Het feit dat deze troepen zo falen kan maar twee dingen betekenen. Of ze zijn nauwelijks opgeleid en zijn héél zwak, of ze sympathiseren met de Taliban en vinden het wel prima dat de islamistische terroristen terug aan de macht komen. Het is het één of het andere, meer opties zijn er niet. In het eerste geval hebben wij gefaald, in het tweede geval is het allemaal een nutteloze exercitie geweest omdat we mensen hebben geprobeerd te “helpen” die helemaal niet “geholpen” wilden worden.

Wat hebben we daar ontzettend veel geld, tijd, en mankracht ingegooid zeg… en allemaal omdat een stel elitaire politici dachten dat ze het Midden-Oosten wel even konden hervormen; dat ze “de harten en zielen” van mensen konden veranderen.

Idioot, eigenlijk. Volstrekt bezopen.

Dus, het laatste wat we nu moeten doen is wéér ingrijpen. Het enige dat we kunnen en moeten doen is zorgen dat de Taliban niet weer beginnen met het exporteren van terrorisme naar het Westen. Doen ze dat wél, dan moet er gebombardeerd worden, en flink ook. Maar zolang ze dat niet doen zoeken ze het maar lekker uit daar in Afghanistan. Wat er in die woestijn gebeurt interesseert ons niks.