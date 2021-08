Nederland en andere Europese landen pleiten voor terugsturen Afghaanse asielzoekers, ondanks machtsgreep Taliban

Nu de Amerikanen en hun Europese bondgenoten terugtrekken uit Afghanistan, neemt de Taliban het roer over. Duizenden Afghanen proberen nu onder het mom van ‘oorlogsvluchteling’ richting Europa te komen. Maar Nederland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, België en Griekenland willen die mensen gewoon uit kunnen zetten en ondertekenden een brief aan de Europese Commissie.

Langzaam maar zeker begint het besef in te dalen dat het toch niet zo prettig is om alles en iedereen maar op te vangen als het ergens in de wereld misgaat. Om die reden willen bovengenoemde landen dat uitzetting van Afghaanse asielzoekers mogelijk blijft. Ook vrezen ze dat het stopzetten van uitzettingen juist het verkeerde signaal geeft en Afghanen extra motiveert om deze kant uit te komen, meldt de NOS.

Het is echter nog maar de vraag of de Europese Commissie überhaupt afspraken kan maken met de Afghaanse regering, want die lijkt langzamerhand de macht over te zullen moeten dragen aan de Taliban. Daarmee zou de Taliban eigenlijk een pressiemiddel in de schoot geworpen krijgen, want zij kunnen gewoon naar landen als Marokko en Wit-Rusland kijken. ‘Geef ons wat we willen of we sturen onze arme sloebers op jullie af’, is een effectieve strategie om van de EU te krijgen wat je wil.

De enige Afghanen die recht zouden moeten hebben op asiel, zijn de mensen die de Taliban als collaborateurs van de vijand beschouwt. Al het andere volk wat vlucht voor oorlog (nú pas!) kan beter in de regio worden opgevangen.

Het zet de Europese Commissie wel mooi voor het blok, want deze landen vragen eigenlijk om te discrimineren. Oorlogsvluchtelingen uit Afghanistan zouden moeten worden geweigerd, maar oorlogsvluchtelingen uit andere gebieden zijn nog steeds welkom (soort van). Dat is niet makkelijk uit te leggen, maar wel keihard nodig. Misschien versterkt het juist wel het anti-immigratiesentiment bij de hele EU. Dat zou perfect zijn!