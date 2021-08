Evenementenbranche hekelt willekeur kabinetsbeleid: ‘Vanaf 1 september willen wij weer openen’

Aankomende zaterdag gaat de evenementenbranche in tal van steden protesteren tegen het kromme kabinetsbeleid. Voor de sector is het complete willekeur dat zij niet gewoon hun evenementen kunnen organiseren. Voetbalstadions zitten wel weer vol, maar grote festivals mogen niet plaatsvinden.

Voor de evenementenbranche is het een groot raadsel waarom uitgerekend zij amper bewegingsruimte krijgen. Voetbalstadions mogen weer supporters ontvangen, het F1-evenement in Zandvoort mag dagelijks 75.000 mensen ontvangen maar een festival zit opgescheept met enorm zware maatregelen. Volgens enkele woordvoerders is er sprake van willekeur. Zij vinden het raar dat andere sectoren wél grote evenementen mogen organiseren, maar dat zij vastzitten aan kromme regels.

Daarom gaat men in verschillende steden in protest, aankomende zaterdag hoopt men een duidelijk signaal af te geven richting de politiek. Ook festivals en andere evenementen moeten soortgelijke regels krijgen zoals bij voetbalwedstrijden, meldt een woordvoerder aan AT5.

“Na een weekend waarin festivals, culturele en zakelijke evenementen wederom de wacht werden aangezegd en tegelijkertijd tienduizenden mensen, nota bene onder toeziend oog van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, op elkaar gepropt in voetbalstadions aan het joelen en feesten waren, is de maat nóg voller. Unmute Us! vindt dan ook dat de overheid een einde moet maken aan het meten met twee maten. Laat óók de festivals en andere evenementen doorgaan.”

Willekeur kabinetsbeleid dupeert evenementenbranche

Het is natuurlijk niet uit te leggen vanuit het kabinet waarom een voetbalwedstrijd wel mag worden bezocht door 10.000 mensen, maar een festival niet. Het kabinet werkt hiermee sterk de indruk dat ze aan willekeur doen, en dat zou natuurlijk het laatste moeten zijn wat je als kabinet wil uitstralen. Het grootste bezwaar vanuit het kabinet is vooral gericht op meerdaagse festivals – waar mensen veelal op campings verblijven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar dit kan je natuurlijk aanpakken door maatwerk, verbiedt overnachtingen maar laat toe dat festivalondernemers wél meer dan 750 mensen mogen hebben op hun terrein. De huidige maatregelen slaan natuurlijk nergens op. Het is duidelijk dat één sector compleet benadeeld wordt ten opzichte van andere sectoren die evenementen organiseren waar wél duizenden mensen mogen komen.