Filmpje! Canadese premier Justin Trudeau tegen ongevaccineerden: “Denk niet dat je in een vliegtuig of trein kan stappen”

De Canadese premier Justin Trudeau zegt dat ongevaccineerde Canadezen niet meer met het vliegtuig of de trein moeten kunnen reizen. Want, zegt hij, daarmee zouden ze “gevaccineerden in gevaar brengen.” “We moeten sterk zijn in de toekomstige beslissingen die we nemen en we moeten mensen voorop stellen,” voegt Trudeau vervolgens nogal ironisch toe tijdens een campagnespeech.

Justin ‘Blackface‘ Trudeau is hard campagne aan het voeren vanwege de verkiezingen die 20 september zullen plaatsvinden. Als je dacht dat hij daarom wat voorzichtiger te werk zou gaan en ongevaccineerden met respect zou bejegenen kom je bedrogen uit. De man is 100% coronafascist aan het gaan.

Kijk maar naar dit filmpje van Trudeau die een campagnespeech geeft. Zijn boodschap aan ongevaccineerden is luid en duidelijk: als ze zich niet laten vaccineren, nou, dat is hun keuze. Maar het gevolg is wel dat ze dan worden uitgesloten van het maatschappelijk leven.

Uitsluiten

“Jullie verdienen een overheid die blijft zeggen: ‘Laat je vaccineren.’ En weet je wat? Als je je niet wilt laten vaccineren, prima, dat is jouw keuze. Maar denk niet dat je samen met gevaccineerden in een vliegtuig of een trein kunt stappen zodat je hén in gevaar brengt,” aldus Trudeau woedend tegen mensen die zich niet laten inenten.

“We moeten sterk zijn in de toekomstige beslissingen die we gaan nemen. En we moeten mensen vooropstellen, wat we natuurlijk altijd gedaan hebben,” vertelt Trudeau vervolgens aan zijn publiek. Daarna blijft hij daar nog even op doorgaan en pretendeert hij de belangen van álle Canadezen altijd te dienen.

Van álle Canadezen behalve van ongevaccineerden, blijkbaar. Want die worden door hem overduidelijk tot tweederangsburgers verklaard.

En zo is het grote uitsluiten van ongevaccineerden begonnen. In eigen land was er onlangs nog een universitair docente die liet weten geen ongevaccineerden in haar collegezaal te willen. Daarbij gebruikte ze precies dezelfde drogreden als Trudeau: dat ongevaccineerden gevaccineerden in gevaar zouden brengen. Wat natuurlijk gek is aangezien gevaccineerden juist beschermd zouden moeten zijn.

Het is ongelooflijk dat we dit moeten meemaken.