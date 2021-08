Doorgedraaide docente universiteit Twente: ‘Ik wil ongevaccineerden niet in m’n collegezaal hebben!’

Het debat over het al dan niet verplichten van het coronavaccin gaat gestaag door. Dit keer is het een docente aan de universiteit Twente die wil dat haar studenten zich laten vaccineren. “Als een derde ongevaccineerd is, dan betekent dat straks 25 van de 75 studenten in mijn collegezaal niet gevaccineerd zijn. Ik wil ze niet in m’n collegezaal hebben. Ik wil er als docent niet voor staan,” aldus Femke Nijboer. Ongevaccineerden zoeken het dus maar uit.

Je zou maar studeren aan de Universiteit Twente en daar dit jaar college krijgen van Femke Nijboer. Wat een verschrikking moet dat zijn. Want deze vrouw is overduidelijk een coronafascist. Dat is al erg genoeg, maar ze is er nog trots op ook! Dit omdat zij klaarblijkelijk denkt dat angst voor een virus haar moreel superieur maakt.

“Studenten horen elkaar te zien, met elkaar over stof te praten en over ons docenten te roddelen. Ja, ik ben blij dat de universiteit weer open kan,” schrijft mevrouw in haar column voor U-Today. “Eén grote maar. Als studenten zich niet hebben laten vaccineren, dan mogen ze de campus niet op en de collegezaal niet in. Volg het onderwijs maar op afstand via beeldscherm. Vinnikdanhè.”

Je denkt bij jezelf dat ze het misschien wat overdrijft. Dat ze in het vervolg van haar column wat terugkomt op die harde uitspraken. Maar nee, niets is minder waar. Ze gaat zelfs nog extra hard op het gas tegen ongevaccineerden.

Ongevaccineerd is gevaarlijk

“Nog niet eens tweederde van de studenten is gevaccineerd,” stelt ze. “Tachtig procent zou wel bereid zijn te vaccineren, maar daar hebben we niks aan. Als een derde ongevaccineerd is, dan betekent dat straks 25 van de 75 studenten in mijn collegezaal niet gevaccineerd zijn. Ik wil ze niet in m’n collegezaal hebben. Ik wil er als docent niet voor staan.”

Lichamelijke integriteit

Vervolgens veegt ze alle bezwaren van studenten en hun ouders van tafel. “Lichamelijke integriteit,” foetert ze, daar heeft ze lak aan. “Laat me niet lachen, als studenten een frikandel durven eten dan moeten ze ook een prik met een eiwitje durven laten zetten. Kom op zeg. Zoals we hier in Twente zeggen: ‘Stel oe nich zo an’. Soms gaat de groep voor het individu, zeker als het – ik zeg het nog maar een keer – om een eiwitje gaat.”

Een mRNA-vaccin gereduceerd tot “een eiwitje.” Hugo de Jonge kijkt ernaar en applaudisseert zich een hernia.

Ziekte doorgeven

Wat betreft het feit dat gevaccineerden, net als ongevaccineerden, ook nog ziek kunnen worden en de ziekte ook kunnen doorgeven, daar heeft ze ook lak aan. “Gevaccineerde studenten kunnen ook ziek worden, maar worden een stuk minder ziek en zullen dus ook een stuk minder besmettelijk zijn,” aldus deze mevrouw. “Ik ben gevaccineerd, maar als ik twee weken uit de roulatie raak door corona dan kan ik als moeder en mantelzorger in mijn privéleven de ballen niet meer hoog houden.”

Vaccin-twijfelaars

En dan pakt ze ook nog even álle mensen aan die sowieso hun vraagtekens zetten bij wat toch echt een experimenteel vaccin is. “Tot slot het argument dat sommige mensen niet geloven in de vaccinatie,” aldus mevrouw de betweter. “Het vaccin zou onvoldoende getest zijn. Als je pot-ver-drie een wetenschappelijke studie wilt gaan doen, maar je gelooft niet in de wetenschap, wat doe je hier dan überhaupt? Niet elke studie is wiskunde. Niks buiten de wis- en natuurkunde is bewezen.”

De geestesziekte van coronafascisten

Met andere woorden, deze zogenaamde wetenschapper verklaart de wetenschap heilig. Iedereen die twijfelt aan haar officiële leer moet eraan geloven. Is een ketter. En moet op de brandstapel. Want “de wetenschap” weet alles en is op alles het antwoord. Dat deze hele houding onwetenschappelijk tot op het bot is ontgaat mevrouw blijkbaar.

“Geloven in de wetenschap” als argument voor #vaccinatiedwang in WO? De wetenschap is geen religie: ze valt of staat met mensen die kritisch denken, twijfel uiten, behoedzaam zijn. Je hebt niets van wetenschap begrepen als je hersenloos “TrUsT ScIeNcE” blaat als een soort mantra. https://t.co/KjJrIcSuEr — Samuel Jong (@samuelstwiets) August 20, 2021

Boycot

Het wordt tijd voor normaal denkende mensen, die de vrijheid van het individu nog wél respecteren, en natuurlijk zeker voor ongevaccineerden om dit soort tuig én de organisaties waar ze voor werken te boycotten. Waar halen ze het lef vandaan om niet-gevaccineerden te behandelen als untermenschen? Stel neo-nazi’s dat ze zijn.