Geert Wilders eist nieuwe verkiezingen na ranzige misdaad ‘asielzoeker’: ‘Onze gezinnen worden geprikt met messen. Dankzij Rutte’

PVV-leider Geert Wilders vindt het volstrekt bezopen dat een zogenaamde “asielzoeker” uit Eritrea onlangs een onschuldig Nederlands gezin overviel én ook nog eens verwondde door op ze in te steken met een mes. Wat hem betreft komt dit door het waanzinnige immigratiebeleid van Mark Rutte. De oplossing? Nieuwe verkiezingen.

Een nepvluchteling uit Eritrea is opgepakt omdat hij niet één, maar twee gewelddadige overvallen heeft gepleegd op onschuldige Nederlanders. In één geval werd een Boskoops gezin zelfs vastgebonden door de 19-jarige straatterrorist en met een mes gestoken. het is te ranzig voor woorden.

Dat vindt ook Geert Wilders. De leider van de PVV is woest. Want, stelt hij in een nieuw statement, deze misdaad is alleen maar mogelijk gemaakt door het wanstaltige immigratiebeleid van het kabinet.

“De verdachte is een asielzoeker uit Eritrea,” aldus Wilders.

“Onze gezinnen vastgebonden en geprikt met messen. Met dank aan premier Rutte en zijn VVD die ze allemaal ons land binnenlaten,” vat hij vervolgens terecht samen.

En dan concludeert hij dat het gedaan moet zijn. “Het is tijd voor nieuwe verkiezingen, de PVV en een totale asielstop,” zegt Wilders.

Het ergste aan dit alles is dat het Mark Rutte en zijn VVD allemaal niets lijkt uit te maken. De meest vreselijke misdrijven worden gepleegd door nepasielzoekers, en het interesseert ze niks. Ze doen er niets aan.

Ja, oké, bij de VVD roepen ze af en toe voor de bühne dat er iets gedaan moet worden, maar vervolgens gaan ze pardoes op hun handen zitten. Die partij steunt het desastreuze kabinetsbeleid al jaren. Af en toe kritiek. Maar alleen zodat de theatershow door kan gaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus ja, de enige manier om deze gekte écht te beëindigen is door Rutte en zijn kompanen met pek en veren uit Den Haag te jagen, en een nieuw verstandig immigratiebeleid te implementeren.