Eritreeër (19) opgepakt wegens twee gewelddadige overvallen, wil voorlopig vrij om inburgeringscursus af te maken

Op 10 mei werd een Boskoops gezin vastgebonden en gestoken met messen tijdens een woningoverval. De opgepakte verdachte blijkt een 19-jarige Eritrese vluchteling te zijn, die enkele dagen daarvoor een roofoverval had gepleegd en daarbij een vrouw in elkaar had geslagen.

Leo Lucassen zou de man een verrijking voor de samenleving noemen, maar het Openbaar Ministerie en de rechter zijn het daar niet mee eens. Het OM verklaart dat het Boskoopse gezin ‘ontzettend heftig geweld’ heeft moeten ondergaan.

“‘Waar is het geld, waar is de kluis anders snijd ik jullie benen eraf'”, las de officier voor uit de aanklacht tegen de verdachte. ‘Als de politie wordt gebeld, dan worden jullie doodgemaakt’, zou de Eritreeër hebben gezegd, stelt het AD.

De advocaat van de verdachte doet nog een aardige poging om hem te verdedigen, maar maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ondanks dat de man van twee zware delicten wordt beschuldigd, is hij “nooit eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld”, aldus de advocaat. “Cliënt is nog jong, woont zelfstandig, is bezig met een opleiding en wordt ondersteund door VluchtelingenWerk. Hij is bereid zich aan alle voorwaarden te houden.”

Waarschijnlijk de enige reden dat hij zich aan alle voorwaarden wil houden is omdat hij nog bezig is met zijn inburgeringscursus. Dat is namelijk ook de reden waarom hij aan de rechter vroeg of ze hem voorlopig vrij konden laten. “Mijn school begint in september”, zei hij. “Daar wil ik graag naartoe.” De rechter ging daar (gelukkig) niet in mee.

Misschien is het een beter om hem die hele inburgeringscursus maar helemaal niet meer te laten doen, want het is wel duidelijk dat daar niet veel van terecht gaat komen. Dat is ook meteen een prima excuus om hem weer linea recta richting Eritrea te sturen, dan legt ‘ie ook geen druk meer op onze maatschappij en zoekt hij het daar maar lekker uit.