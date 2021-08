Geert Wilders woest vanwege vaccinatiedrang kabinet: ‘We zouden onze vrijheid terugkrijgen!’

Ook Geert Wilders vindt het volstrekt onacceptabel dat het kabinet vaccinatiedrang pleegt op burgers én voorlopig nog doorgaat met coronamaatregelen. “We zouden onze vrijheid terugkrijgen, de maatregelen zouden stoppen, als de ziekenhuis en IC-opnames beheersbaar waren,” schrijft de PVV-leider op Twitter. Het is, concludeert hij, “oneerlijk” en “onacceptabel.”

PVV-leider Geert Wilders heeft net als Thierry Baudet (FVD) en Caroline van der Plas (BBB) tegen de vaccinatiedrang van het kabinet. Gisteren legden prikpooiers Hugo de Jonge en Mark Rutte uit dat gevaccineerden straks toegang krijgen met een QR-code, terwijl niet-gevaccineerden zich steeds op eigen kosten moeten laten testen. Het moge duidelijk zijn dat dit een tweedeling in de samenleving veroorzaakt. Medische Apartheid wordt een feit.

Ook Wilders vindt de kabinetsplannen onacceptabel. “Géén vaccinatieplicht, géén vaccinatiedwang, géén vaccinatiedrang! Niet direct én niet indirect. Nu niet, nooit!” schrijft hij op Twitter.

Géén vaccinatieplicht, géén vaccinatiedwang, géén vaccinatiedrang! Niet direct én niet indirect. Nu niet, nooit! De Kamer nam niet voor niets mijn motie daarover aan!#persco #persconferentie pic.twitter.com/7ElhgsQH5d — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 13, 2021

Vrijheid

In een vervolgtweet gaat hij los omdat het kabinet ons overduidelijk bedrogen heeft. “We zouden onze vrijheid terugkrijgen,” schrijft hij. “[D]e maatregelen zouden stoppen als de ziekenhuis- en IC-opnames beheersbaar waren. Dat is nu zo maar de maatregelen gaan toch nog door. Rutte zinspeelt zelfs over toekomstige vaccinatiedwang. Dat is oneerlijk + onacceptabel.”

We zouden onze vrijheid terugkrijgen, de maatregelen zouden stoppen, als de ziekenhuis en IC-opnames beheersbaar waren. Dat is nu zo maar de maatregelen gaan toch nog door. Rutte zinspeelt zelfs over toekomstige vaccinatiedwang. Dat is oneerlijk + onacceptabel.#persconferentie pic.twitter.com/BFm1n84jsA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 13, 2021

Wilders heeft gelijk. Evenementenorganisaties hebben gisteren te horen gekregen dat ze nog steeds niet aan de slag mogen. Dat is een ongelooflijke klap in het gezicht van deze mensen. Zij gingen ervan uit dat ze in september aan de slag konden. Er waren zelfs allerlei festivals gepland. Die moeten nu dus gecanceld worden. Paaspop kan niet doorgaan. En waarom? Omdat het kabinet de IC-opnames als richtlijn heeft losgelaten en nu blijkbaar als voornaamste doel heeft om niet-gevaccineerden het leven onmogelijk te maken.

Vaccinatiedrang is een feit. En ondertussen gaan de sloop van de evenementenbranche door. Nog heel even en daar is niets meer van over.