Caroline van der Plas (BBB) na persconferentie: “Er komt dus WEL vaccinatiedrang”

De persconferentie bracht weer allerlei onduidelijkheden met zich mee, maar één ding is BBB-leider Caroline van der Plas niet ontgaan. Zij zegt direct na de persconferentie op Twitter: “Er komt dus WEL vaccinatiedrang.”

Er komt dus WEL vaccinatiedrang. #persconferentie. — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 13, 2021

Want rond de periode dat de maatregelen worden opgeheven, wordt het Testen voor Toegang-systeem weer opgetuigd. Oké, prima toch? Iedereen laat zich testen, heeft een vaccinatiebewijsje, etc. Tot je bedenkt dat je straks voor zo’n beetje iedere normale activiteit een testbewijs nodig hebt. Het is dus straks een nogal dure aangelegenheid geworden om je niet te laten vaccineren.

Wat Caroline van der Plas na de persconferentie zei over vaccinatiedrang, is precies wat Duitsland ook aan het doen is, maar dan subtieler gebracht. Daar hebben ze namelijk vrij duidelijk gezegd dat ze het ongevaccineerde mensen actief moeilijk willen gaan maken, met name door ze in de portemonnee te willen raken.

Bij het demissionaire kabinet is niets meer van de liberale gedachte over. Men probeerde eerst de vaccins aan de burgers te slijten door een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid. Dat was prima, maar liep al snel verkeerd toen Hugo de Jonge begon met een moreel appèl en vaccinweigeraars egoïsten noemde. Wat ook niet meehielp was het idee dat deze vaccins ánderen zou beschermen, wat niet het geval bleek.

Vanaf dat moment ging het echt bergafwaarts en kwamen er verschillende vormen van drang en verleiding om de hoek kijken. Groepsdruk, het coronapaspoort, testbewijzen en eigenlijk alles behalve daadwerkelijke dwang. En voor wat? Iets dat alleen jouzelf beschermt en eigenlijk alleen zin heeft als je oud en/of kwetsbaar bent.

Los van dat alles wordt ons ook steeds een worst voorgehouden. De maatregelen zouden worden geschrapt als de ziekenhuisopnames en besmettingen beheersbaar waren. Dat zijn ze nu (al een tijd), maar ineens wil het kabinet niet nog eens zo’n fout maken als in het begin van de zomer (toen het ook beheersbaar bleef). Het is een gebed zonder eind.

