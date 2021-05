Coronabeleid De Jonge en Rutte heeft economie opnieuw in een recessie gestopt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met treurig nieuws: de eerste drie maanden van dit jaar is de economie gekrompen door de lockdown. Voor de tweede keer gedurende de coronacrisis zijn we in een recessie terechtgekomen. Ondertussen is Nederland nog steeds de dupe van het demissionaire beleid van Rutte en De Jonge.

De consumentenbestedingen zijn flink gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Het CBS wijt dit aan de lange én strenge lockdown in Nederland. Het eerste kwartaal van dit jaar kromp ten opzichte van het laatste kwartaal van afgelopen jaar; ook in dat kwartaal kromp de Nederlandse economie al, dat meldt de Telegraaf.

Het aantal bestedingen in Nederland is flink afgenomen, en dat is niet gek aangezien het hele land voor een zeer lange tijd op slot was: “Consumenten gaven opnieuw veel minder uit aan horeca, recreatie en cultuur, en vervoer, maar ook aan kleding, schoenen, woninginrichting, auto’s en motorbrandstoffen hebben ze minder besteed”, aldus het CBS.

Door de lange en strenge lockdown en de krimp in de economie is Nederland op dit moment een middenmoter binnen de EU. Er zijn veel lidstaten die duidelijk de zaakjes beter op orde hebben. Vandaag gaven verscheidene ondernemers ook al aan dat de zware tijden nog lang niet over zijn. Veel ondernemers hebben jaren nodig om te herstellen van dit desastreuze jaar. De huidige versoepelingen zorgen er niet voor dat de tienduizenden euro’s aan schulden ineens verdwijnen.

Nederland zal nog voor een lange tijd de schade ervaren die het twijfelachtige coronabeleid heeft veroorzaakt. De hardste klappen worden op dit moment opgevangen door de ondernemers in ons land.