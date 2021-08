Thierry Baudet veroordeelt invoering “apartheidspas”: “Waar is de verontwaardiging?”

Thierry Baudet begrijpt dat het kabinet Nederland met de “apartheidspas” verdeelt in twee kampen. Het ene kamp mag best veel dingen doen omdat ze gevaccineerd zijn. Maar het andere kamp mag bijna niets, tenzij ze zelf diep in de buidel tasten voor een test elke keer. “Waar is de verontwaardiging?” vraagt hij zich terecht af.

Gisteren werd bekend dat het kabinet heel binnenkort gaat werken met coronatoegangsbewijzen. Dit houdt in dat mensen die “geprikt” zijn met het coronavaccin naar evenementen en dergelijke kunnen. Zij moeten dan een QR-code laten zien, waarna ze naar binnen mogen.

Ondertussen geldt dat niet-gevaccineerden niet meer zo’n leuk uitgaansleven kunnen hebben. Willen ze er toch op uit, dan moeten ze zich elke keer weer op eigen kosten laten testen. In wat Pepijn van Houwelingen terecht een klucht noemde, beschreef Hugo de Jonge dat als een “vaccinatiestimulans.” Natuurlijk is het niets meer of minder dan vaccinatiedrang.

Ook Van Houwelingens politieke leider spreekt zich publiekelijk uit tegen de plannen va het kabinet. “Terwijl alle media roepen dat de maatregelen worden afgeschaft, introduceert het kabinet zojuist de apartheidspas voor Nederland,” aldus Thierry Baudet. “Vanaf 20 september kom je geen restaurant of zelfs terras, bioscoop of theater meer in zonder QR-code. Waar is de verontwaardiging?”

Terwijl alle media roepen dat de maatregelen worden afgeschaft, introduceert het kabinet zojuist de #apartheidspas voor Nederland. Vanaf 20 sept kom je geen restaurant of zelfs terras, bioscoop of theater meer in zonder QR-code. Waar is de verontwaardiging? #persconferentie — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 13, 2021

De samenleving wordt in tweeën gesplitst. De ene groep die gevaccineerd is mag met QR-code naar het terras, de bioscoop of een theater. Maar mensen zonder zo’n code mogen daar in principe niet naartoe. Dat kunnen ze dan alsnog als ze zich laten testen. Steeds weer. En op eigen kosten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is compleet onacceptabel – maar het is ook precies waar Baudet al tijden voor waarschuwt. Zoals we stééds zien komen ook deze voorspellingen van de FVD-leider uit. Maar toch wordt hij steeds weer weggezet als “wappie” door het mediakartel én het partijkartel. Nou deze “wappie ziet het goed.” De apartheidspas komt eraan, en onze vrijheid wordt definitief afgeschaft.