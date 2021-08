Pepijn van Houwelingen (FVD) witheet door vaccinatiedrang kabinet: ‘We leven in een klucht’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt het ongekend dat het kabinet tóch van plan is vaccinatiedrang te plegen. “We leven,” schrijft de FVD’er op Twitter, “in een klucht.”

“We leven in een klucht. Aan niet-gevaccineerden wordt gevraagd elke keer te betalen voor een test,” vat Kamerlid Van Houwelingen het kabinet-standpunt samen. “Volgens de regering is dat geen vaccinatiedrang maar een ‘vaccinatiestimulans’. Als je straks gedwongen wordt geïnjecteerd noemen ze het vast ‘een aanbod dat je niet kan weigeren’.”

De FVD‘er reageert hiermee op het nieuws dat niet-gevaccineerden zich binnenkort steeds moeten laten testen voor toegang. Daarnaast moeten ze die testen ook nog eens zelf betalen. Hier is natuurlijk overduidelijk sprake van vaccinatiedrang, maar Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben daar een mooie alternatieve term voor bedacht. Eentje die veel leuker klinkt: vaccinatiestimulans!

Natuurlijk veroordeelt Van Houwelingen dat terecht. Het is wanstaltig.

Betalen

Ook vat hij het standpunt van het kabinet samen wat betreft het betalen van de testen. “[V]olgens De Jonge kan het niet zo zijn dat gevaccineerden voor de testen van niet-gevaccineerden moeten betalen. Hallo? En moeten niet-gevaccineerden straks dan wel voor de vaccins en eindeloze en steeds duurdere ‘boostershots’ van gevaccineerden betalen?”

Het antwoord op die vraag is ongetwijfeld: ja. Want ze creëren een samenleving op twee niveaus. Je hebt de gevaccineerden die beperkt nog wat dingen kunnen doen, en de ongevaccineerden die het leven bijkans onmogelijk wordt gemaakt.

Een grove schande. Dat is het.

Rechten

En ja, dat komt van iemand die zelf gevaccineerd is. Want dit gaat helemaal niet meer om de vraag of je gevaccineerd bent. Nee, dit gaat om onze rechten; de rechten van ons allemaal. Het kabinet gooit deze rechten nu linea recta in de prullenbak. En het gebeurt allemaal onder het mom van de volksgezondheid.

Het is vreselijk om te zien.

Het kabinet rekent er ongetwijfeld op dat, sinds ongeveer 85% van de 18-plussers zich heeft laten inenten met een coronavaccin, het verzet tegen dit soort ongrondwettelijke maatregelen minimaal is. Nederlanders kennende is dat ongetwijfeld waar. Maar dat maakt mij onderhand niets meer uit. Zoals ik in dit Twitter-draadje schrijft:

Er is geen enkele goede reden om een overheid te gehoorzamen die zijn reet afveegt met onze grondrechten. Sterker, zo’n overheid verliest automatisch zijn gezag. Ik voel me dan ook niet meer gebonden aan wat Rutte en De Jonge ook mogen roepen. Ik wend me af van hen — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) August 13, 2021

Driewerf hoera voor Van Houwelingen die zich in ieder geval wél tegen deze overduidelijke vaccinatiedrang verzet!