Ministerie verprutst eigen coronatestcampagne: tests komen later vanwege angst voor warme weer

Het ministerie van Volksgezondheid wilde een ‘bewustwordingscampagne’ lanceren waarbij iedereen zich, na terugkomst van vakantie, zou kunnen laten testen met twee gratis coronatests. Die campagne gaat nog steeds door, ondanks het feit dat de meeste vakantiegangers al terug zijn gekomen, maar wel in een andere vorm. Het ministerie wilde ze namelijk niet versturen uit angst voor hitte die de tests onbetrouwbaar zouden maken.

De onkunde van de overheid is weer in alle glorie te aanschouwen. Het idee was om iedereen twee coronatests te geven, zodat ze zich bij terugkomst gratis konden laten testen. Op zich een prima idee, maar dan moet je het wel op tijd uitvoeren.

En daar ging het mis, want iemand constateerde een cruciaal probleem: als die tests te warm worden, dan zijn ze minder betrouwbaar. Nu is het op bijna geen enkel moment in deze zomer warmer geworden dan dertig graden, dus de hele vertraging is al voor niets gebleken. Maar het plan is wel in werking gezet, dus de machine draait gewoon door.

De tests die het ministerie weken geleden al had willen versturen (met als doel om besmettingen tegen te gaan), worden alsnog verstuurd. Of nou ja: huishoudens krijgen een code waarmee ze zélf twee zelftests kunnen bestellen. Die worden vervolgens dan binnen tien dagen verstuurd, meldt RTL Nieuws.

Je vraagt je dan toch af waarom vrijwel iedere winkel of supermarkt die dergelijke zelftests aanbiedt die dingen wél gewoon op voorraad heeft, maar een overheid dat weer niet voor elkaar krijgt. En waar diverse webshops de meeste bestellingen binnen een dag of twee kunnen bezorgen, trekt het ministerie hier tien dagen voor uit.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En, let wel, het gaat hier om een product dat bedoeld is om eventuele besmettingen te voorkomen. Er was dus best wel snelheid bij geboden, maar ach, wie let er nou op een paar weken meer of minder! Gelukkig zijn we straks allemaal bewust van het feit dat er zelftests bestaan en dat je die gewoon kunt aanschaffen: doel bereikt!