Hugo de Jonge speelt Sinterklaas: JIJ krijgt gratis zelftests en JIJ krijgt gratis zelftests en JIJ!

Feest jongens! Echt waar! Want Hugo de Jonge heeft voor jou en mij geregeld dat we twee gratis zelftests krijgen. Want zo, denkt hij, kunnen we na onze zomervakantie voorkomen dat we, als we onverhoopt toch besmet zijn met het Chinese killervirus, anderen óók besmetten en daarmee voor een nieuwe “golf” zorgen.

Het is geweldig, mensen! Tussen 10 augustus en 1 september krijgt u van Hugo de Jonge een brief in de bus. Een heel lieve, aardige brief. In de brief wordt u namelijk uitgelegd hoe u gratis twee hele zelftests kunt bestellen, zodat u uzelf en/of uw gezin snel en gemakkelijk kunt testen op het Chinese coronavirus dat blijkbaar zo ontzettend gevaarlijk is voor de overgrote meerderheid van de mensen dat ze zonder test niet eens wéten dat ze “ziek” zijn.

De rijksoverheid kondigt dit initiatief zelf aan op zijn website. “U krijgt tussen 10 augustus en 1 september een brief thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin staat dat u 2 gratis zelftesten kunt bestellen per huishouden via Zelftestenbestellen.nl. Met een zelftest test u of u misschien besmet bent met het coronavirus. Zo voorkomt u dat het coronavirus zich ongemerkt verder kan verspreiden als u weer meer mensen ontmoet. Bijvoorbeeld als u terugkomt van vakantie en weer naar werk of school gaat,” aldus de vrolijke aankondiging.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe je de zelftests kunt bestellen. Daar zijn maar vier (4) stapjes voor nodig!

Ga naar de website Zelftestenbestellen.nl en vul uw unieke code in die in uw brief staat. Druk op ‘Verstuur code’. Of scan de QR-code die u in uw brief vindt. Vul uw postcode in. Zo kan de website controleren of de code uit de brief bij uw postcode hoort. Vink het vakje aan waarin u bevestigt dat u 2 gratis zelftesten wil ontvangen. Druk op de knop ‘Bevestig en Bestel’ om uw bestelling definitief te maken.

Flikker. Een. Eind. Op. Met. Je. Belachelijke, Gestoorde. Fascistische. Kutbeleid. Wij Nederlanders zouden onze vrijheid zogenaamd “terugkrijgen” als we ons lieten vaccineren. Nou, een groot deel van de bevolking is ondertussen ingeënt, maar wat gebeurt er? We worden nog steeds “aangemoedigd” om onszelf ook even te testen, just in case.

Het moet afgelopen zijn met deze gekkigheid. Als je geen symptomen hebt moet je deze idiote zelftests – die betaald zijn met ons belastinggeld! – gewoon in de prullenbak gooien. Het is tijd om niet meer mee te werken aan onze beknechting. Als we dat nú niet doen gaan in heel rap Frankrijk achterna en wordt onze vrijheid definitief afgeschaft.